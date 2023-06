Diablo IV e Jackson: nuova chitarra Jackson Diablo IV Kelly

Per festeggiare l'uscita di Diablo IV, Blizzard è lieta di annunciare una nuova collaborazione con Jackson e la nuova chitarra Jackson Diablo IV Kelly in edizione limitata, concepita dal mastro costruttore principale di Jackson, Pasquale Campolattano . Questo modello fatto a mano in edizione limitata è progettato per i fan del gioco GdR d'azione definitivo. La Jackson Diablo IV Kelly reimmagina la famosa forma Kelly suonata da leggende come Jeff Loomis, Marty Friedman e Brandon Ellis , nonché artisti emergenti.



"Quando Blizzard ci ha proposto questo progetto ne siamo stati entusiasti, dato che si è presentata un'occasione incredibile per collaborare con artisti e creatori di talento di una delle saghe videoludiche più amate di sempre. Jackson e Diablo sono l'accoppiata perfetta e sapevamo di poter dare vita a qualcosa di davvero speciale ", ha detto Pasquale Campolattano, mastro costruttore principale di Jackson. " L'obiettivo era creare un modello che mirasse al cuore dei fan e del team di sviluppo del gioco stesso. Ci siamo immersi nella trama del gioco e nelle sue varie componenti artistiche mozzafiato, arrivando alla conclusione che Lilith e la sua simbologia dovessero essere al centro dell'attenzione. Il modello scuro e ardito trasuda metal puro e omaggia l'essenza del gioco. Incorporare il simbolo IV e le rune direttamente nella tastiera ha aggiunto un livello ulteriore di minaccia, ottenendo una chitarra adatta a qualunque palco. "



" Quando guardo la Jackson Diablo IV Kelly, vedo una chitarra che rappresenta Diablo. Spessa, pesante, progettata esplicitamente per invocare l'oscurità e distruggere i nemici. Simbolizza la bellezza nella distruzione ", ha detto Joseph Piepiora, direttore di gioco associato di Diablo IV.



" Demoni e Inferi sono un ottimo abbinamento per le chitarre e per ciò che facciamo con Diablo ", ha detto John Mueller, direttore artistico di Diablo IV. " Il simbolo di Lilith raffigurato nella Diablo IV Kelly, con le chiazze rosse e i simboli runici, abbinati alle scelte ponderate e tematiche dei materiali utilizzati per la costruzione della chitarra, sono una rappresentazione incredibile del mondo che abbiamo creato in Diablo IV. "

DETTAGLI

Ispirazione: Campolattano si è ispirato ai suoi personaggi di gioco preferiti e si è dato la missione di incorporare la storia, l'ambientazione e i simboli di Diablo che giocatori e giocatrici conoscono e amano direttamente in questa chitarra.

Campolattano si è ispirato ai suoi personaggi di gioco preferiti e si è dato la missione di incorporare la storia, l'ambientazione e i simboli di Diablo che giocatori e giocatrici conoscono e amano direttamente in questa chitarra. Particolarità in evidenza: il modello include un "Lilithgramma" dipinto a mano con una trama a schizzi di sangue di demone, nonché gli intarsi personalizzati del simbolo IV e delle rune nella tastiera. Le altre componenti chiave sono:

"Lilithgramma" dipinto a mano con una trama a schizzi di sangue di demone, nonché gli intarsi personalizzati del simbolo IV e delle rune nella tastiera. Le altre componenti chiave sono: Corpo in autentico legno di mogano



Manico in legno d'acero a taglio di quarto



Contorno del tacco personalizzato e fatto a mano



Tastiera in legno d'ebano con intarsi personalizzati del simbolo IV e delle rune



Tasti in acciaio inox



"Lilithgramma" dipinto a mano con una trama a schizzi di sangue di demone



Indicatori laterali Luminlay fosforescenti



Doppi pick-up humbucker EMG attivi



Custodia personalizzata G&G a tema Diablo inclusa

Disponibilità: saranno disponibili quantità limitate nelle regioni degli Stati Uniti, dell'Europa, Medio Oriente e Africa e dell'Asia Pacifica. Contatta il tuo fornitore Jackson al dettaglio per l'acquisto.

Altre News per: diablojacksonnuovachitarrajacksondiablokelly