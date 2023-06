Qualcomm - audio S3 Gen 2 migliorato

IL PORTAFOGLIO DELLA PIATTAFORMA AUDIO QUALCOMM S3 GEN 2 È STATO AMPLIATO PER OFFRIRE LE MIGLIORI ESPERIENZE DI GIOCO E AUDIO LE DELLA CATEGORIA

Qualcomm Technologies International, Ltd. ha presentato oggi un'aggiunta al portafoglio della piattaforma audio Qualcomm S3 Gen 2. Questa nuova soluzione è ottimizzata per il gaming . Combina Snapdragon Sound e LE Audio per offrire una latenza bassissima, inferiore a 20 ms , per un audio wireless senza ritardi con un canale di ritorno vocale per la chat di gioco. Quando si fornisce solo l'audio di gioco, la latenza è ulteriormente ridotta.

La soluzione supporterà anche le più recenti funzionalità di trasmissione LE Audio Auracast™ per dongle e adattatori, che possono trasformare dispositivi come TV, telefoni, laptop, PC, console e un'ampia gamma di altre apparecchiature audio in piattaforme di trasmissione premium. Per l'ascolto della musica, lo streaming Bluetooth® ad alta risoluzione a 24 bit e 96 kHz è supportato dalla tecnologia Snapdragon Sound e Qualcomm® aptX™ Adaptive audio. Snapdragon Sound consente una riproduzione musicale di qualità superiore, in modo che gli ascoltatori possano sentire ogni dettaglio della loro musica proprio come l'artista intendeva farla sentire.

"Con ogni generazione di Snapdragon Sound abbiamo ridotto le latenze e migliorato la qualità dell'audio, e con questa ultima aggiunta al nostro portafoglio Qualcomm S3 Gen 2 Sound, stiamo offrendo la nostra migliore esperienza di gioco wireless. Sappiamo dal nostro sondaggio annuale State of Sound che i consumatori desiderano un audio senza lag per i giochi, ma finora questa esperienza audio wireless coinvolgente era riservata a soluzioni di gioco proprietarie", ha dichiarato Mike Canevaro, direttore marketing e responsabile di Snapdragon Sound, Qualcomm Technologies, Inc. "Questa nuova piattaforma è stata ottimizzata per offrire un'esperienza di gioco a bassissima latenza tramite Bluetooth con Snapdragon Sound, ma significa anche che gli stessi dispositivi possono essere utilizzati per le chiamate e per l'ascolto di musica ultra-premium".

"La nostra ricerca ha anche mostrato un'enorme attesa da parte dei consumatori per i casi d'uso di condivisione dell'audio che ora possono essere abilitati da Auracast Broadcast, tra cui la possibilità di condividere facilmente l'audio con più amici o familiari dal telefono o dal laptop, o di ascoltare l'audio Auracast in streaming in modalità wireless nei luoghi pubblici. Questa nuova piattaforma può essere utilizzata anche per progettare dongle e adattatori che consentiranno di condividere l'audio di Auracast Broadcast da qualsiasi dispositivo sorgente", ha continuato Canevaro.

Per il gaming questa soluzione è ottimizzata per gli adattatori utilizzati nelle sorgenti audio. Se abbinata ad auricolari e cuffie basati su Qualcomm S5 e S3 Gen 2, offre una connettività robusta e un adattamento dinamico della latenza in base all'ambiente RF esterno. I giocatori possono allontanarsi dalla console o dal PC e continuare a sentire l'azione di gioco e a partecipare alla chat senza interruzioni dell'audio.