Sony e Zoom per portare la videoconferenza sui TV BRAVIA

In arrivo il servizio per comunicare con amici, parenti e colleghi dal comfort del proprio soggiorno, direttamente tramite lo schermo del TV

Sony ha annunciato che presto la piattaforma di Zoom Video Communications, Inc. arriverà sui televisori BRAVIA di Sony compatibili con BRAVIA CAM. La partnership permetterà agli utenti di seguire riunioni e videochiamate con amici, parenti e colleghi comodamente da casa. Sony BRAVIA è il primo brand di televisori a supportare l’app Zoom for TV su Google Play Store.

L’aggiunta di Zoom ai dispositivi BRAVIA permetterà di sfruttare tutte le funzioni offerte da una delle principali piattaforme di videocomunicazione del momento, come la condivisione dello schermo e degli strumenti di comunicazione, oltre alla possibilità di osservare le immagini in un formato più ampio rispetto ad altri dispositivi. Gli utenti potranno inoltre fare affidamento su BRAVIA CAM, la fotocamera avanzata che riconosce i punti della stanza occupati dagli spettatori, ne calcola la distanza dal televisore e regola di conseguenza le impostazioni di audio e immagini. Il setup è semplicissimo: basta accendere uno dei modelli compatibili con BRAVIA CAM, scaricare l’app Zoom da Google Play e aprirla con il telecomando del televisore.

“Siamo entusiasti di collaborare con Zoom per portare il mondo delle videoconferenze sui TV BRAVIA, rendendo disponibili i servizi della piattaforma su Android TV”, ha dichiarato Shusuke Tomonaga, Head of BRAVIA TV Product Design, Product Technology Center di Sony Corporation. “Questa partnership renderà le videocomunicazioni molto più realistiche.

I clienti potranno seguire riunioni e conversazioni sul grande schermo del TV, direttamente in soggiorno, e sarà per loro più facile rimanere in contatto con chiunque, per i motivi più svariati: telelavoro, formazione a distanza, o anche solo per chiacchierare con i propri cari.”

“È un piacere per noi collaborare con Sony per introdurre Zoom sui TV BRAVIA”, afferma Eric Yu, Head of Hardware Partnership di Zoom. “In questo modo, i nostri clienti avranno un doppio vantaggio: la comodità di partecipare alle videoconferenze dal televisore e le elevate prestazioni degli strumenti di collaborazione di Zoom.”

Zoom sarà reso disponibile all’inizio dell’estate su alcuni TV BRAVIA compatibili con BRAVIA CAM.

