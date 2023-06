Meetic - aspettative dei single per l’estate 2023

UN’ESTATE DA SINGLE:

RELAX, AVVENTURE E PRIME VOLTE





Meetic svela le aspettative dei single per l’estate 2023 e i luoghi dove hanno avuto più fortuna negli anni passati. Al primo posto le grandi città, seguite dai villaggi turistici e i viaggi organizzati. Quest’anno, la maggior parte cercherà l’amore durante gli aperitivi sulla spiaggia piuttosto che in discoteca, preferendo legami autentici alle storie di una notte e via. Tra la voglia di totale relax e quella di avventura, non mancheranno i coraggiosi che proveranno l’esperienza delle spiagge nudiste per la prima volta!







L’estate, con la sua magica alchimia di felicità e spensieratezza, è una stagione che traccia infinite possibilità, spalancando le porte ad avventure ancora da esplorare. I mesi estivi invitano a rilassarsi durante le vacanze, scoprire paesaggi inaspettati durante lunghe escursioni all’aria aperta, intraprendere itinerari avventurosi e vivere indimenticabili serate in spiaggia, creando il palcoscenico ideale per far sbocciare l’amore e, perché no, per la nascita di nuove, profonde connessioni sentimentali. E la profondità è parte integrante delle speranze estive di molti single italiani: nell’ultima ricerca firmata Meetic e dedicata agli amori estivi, il 21% dei single coinvolti esprime il desiderio di trovare una relazione duratura , seguito da un 19% che desidera un compagno di viaggio con cui condividere momenti indimenticabili e un 17% che spera di incontrare il vero amore . Non mancano però coloro che cercano un’avventura di una notte, sebbene rappresentino solo il 6% del panel.



La voglia di legami autentici, però, non significa certo che i single italiani abbiano smesso di divertirsi e sperimentare! Quasi la metà dei partecipanti (44%) si sentono più affascinanti quando sono lontani da casa , in contesti e ambienti nuovi, a differenza del 37% che si sente più ammaliante in luoghi conosciuti. L’audacia si estende anche alle location o le situazioni da esplorare: l’ 11% degli intervistati ha frequentato spiagge nudiste e, per coloro che non hanno ancora provato l’ebbrezza della totale libertà balneare, il 23% non si tirerebbe indietro se ne avesse l’opportunità . Ancora più coraggioso quell’impavido 7% che sta addirittura pianificando di fare il grande salto e fare l’esperienza nudista proprio quest’estate . Ma il vero afrodisiaco sembra proprio essere il fascino delle città sconosciute: il 23% afferma di aver fatto più conquiste durante le vacanze in una metropoli , seguendo il ritmo frenetico della vita cittadina e l’elettrizzante energia notturna. Un vicino secondo posto è occupato, con il 22% , dai villaggi turistici , seguiti dai viaggi organizzati con il 21% dei voti. Anche i festival musicali (12%) sembrano regalare momenti di passione, la musica ha sempre il suo perché.





I single italiani sono quindi pronti a vivere dei mesi indimenticabili, all'insegna del divertimento e della scoperta, senza rinunciare a cercare quel tocco di profondità che rende ogni legame, anche estivo, degno di essere ricordato. Quest’anno, i posti in cui i single sognano fare nuovi incontri sono gli aperitivi sulla spiaggia , preferiti dal 59% degli intervistati, e le fiere di paese , scenari d’amore per il 27% dei single. La parola d’ordine, infatti, è godersi la pace delle serate estive : dati alla mano, la maggior parte dei single italiani (59%) desidera una vacanza all’insegna del completo relax, seguita da un 37%*che preferisce un contatto ravvicinato con la natura. Una percentuale significativa (36%) è pronta per serate dance con tanto divertimento, mentre il 27% ha in mente un obiettivo ben preciso: trovare l'amore.



I dati raccolti da Meetic svelano una tendenza predominante: la ricerca di esperienze autentiche , che vadano oltre le relazioni effimere e di passaggio. I single italiani stanno riscoprendo il valore dei legami intensi e significativi, capaci di offrire un senso di affinità basato non semplicemente sul brivido dell’attimo, ma sull’unicità dell’individuo e la comprensione reciproca. In un cambiamento di prospettiva che testimonia un crescente desiderio di connessione umana, l’estate si presenta come il periodo ideale per intraprendere nuovi inizi: in questa stagione di rinnovamento e di scoperte, l’amore vero e duraturo non sembra più essere un miraggio, ma un traguardo alla portata di tutti.



Altre News per: meeticaspettativesinglel’estate2023