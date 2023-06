Pronti a tuffarsi in un’estate piena di colore con i gadget tech di Celly







Celly, brand del gruppo Esprinet specializzato nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop, presenta la collezione Summer 2023, caratterizzata da referenze colorate e accattivanti - ideali per rendere ancora più speciale ogni momento della stagione più divertente e spensierata dell’anno! La collezione è disponibile a partire dal mese di giugno.







Lacci per smartphone, per immortalare qualsiasi momento

Celly propone lacci compatibili con tutti gli smartphone, tra gli accessori più trendy per l’estate. LACETNYL è il laccio da collo universale disponibile in colore nero, azzurro, rosa e giallo fluo, mentre LACETBRAIDED è l’alternativa da collo intrecciata e bicolor, disponibile in una versione sui toni del blu o del verde. Inserendo il badge in TPU tra la propria cover e il dispositivo sarà facilissimo avere lo smartphone sempre pronto all’uso, magari per scattare le foto più memorabili della propria vacanza, così da non perdersi nemmeno un tramonto! L’alternativa da polso è inveceJEWELNYL , disponibile in nero, azzurro, rosa e giallo fluo, ideale per tenere lo smartphone a portata di mano in ogni momento ed evitare contemporaneamente le cadute accidentali. LACETNYL €12,99;LACETRECCIA €12,99;GIOIELLONYL €9,99







Un tocco di colore in più grazie agli accessori wearable

Non mancano tra gli accessori alcune proposte appartenenti alla categoria wearable: SHEER, i nuovi auricolari true wireless di Celly, sono caratterizzati da un design trasparente a cui però non mancano tocchi di colore. Nero e bianco come tonalità evergreen ma anche viola e arancione, pensate per chi ama indossare nuance più vibranti. Gli auricolari presentano capsule a goccia, raggio operativo 10 metri e tasti touch multi-funzione.







Per la massima versatilità è invece stato studiato TRAINERBEAT, lo smartwatch che presenta funzioni di monitoraggio dellasalute, delle fasi del sonno e cardiaco, e anche quelle più strettamente legate all’allenamento. E grazie al doppio cinturino incluso in confezione, uno nero e uno a scelta tra verde, arancione e viola, sarà ancora più semplice abbinarlo a qualsiasi look. TRAINERBEAT può essere utilizzato con l’app FitPro, disponibile sia su App Store che su Google Play. NUDO €29,99; TRAINERBATTITO €29,99





Un’estate a tutto volume con lo speaker LIGHTBEAT

Lo speaker wireless portatile con luci RGB LIGHTBEAT di Celly è pronto a creare l’atmosfera adatta ad ogni situazione, grazie all’autonomia di oltre 5 ore e il raggio operativo di 10 metri.

Il peso ridotto e il design caratterizzato da un pratico laccio permettono di non dover mai rinunciare alla musica: la colonna sonora dell’estate è così assicurata, ovunque ci si trovi. Disponibile in diverse colorazioni: nero, blu, rosso e viola.

BATTITO LEGGERO €19,99



Altre News per: un’estatepienacoloregadgettechcelly