Il ricondizionato è anche su QVC.it

QVC Italia arricchisce l’offerta web con prodotti ricondizionati per uno shopping sempre più consapevole





QVC Italia, leader nel video commerce (vCommerce), arricchirà la propria offerta presentando sul sito qvc.it una nuova sezione dedicata ad una selezione di prodotti ricondizionati.

In vendita prodotti che hanno gia` avuto una prima vita. Telefoni, TV, elettrodomestici, beauty tools di top brand funzionanti e in ottime condizioni, che prima di essere rimessi in vendita vengono sottoposti a test e ispezioni, oltre che ad un’accurata pulizia professionale.

Acquistare un prodotto ricondizionato è una scelta sostenibile perché permette di prolungare il ciclo di vita di un articolo in ottime condizioni e perfettamente funzionante; in questo modo si evita che il prodotto diventi un rifiuto elettronico, e la complessa gestione dello smaltimento di un rifiuto di questo tipo. È una scelta sostenibile anche in riferimento al risparmio di emissioni di CO² e di energia necessarie per produrre lo stesso articolo da zero.

Questa novità si aggiunge ai numerosi progetti e iniziative a rispetto dell’ambiente di QVC, che si focalizzano su azioni concrete. A partire dall’ efficientamento energetico, con l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto della sede di QVC Italia : nel 2022 sono stati predisposti 1378 pannelli da 415 Watt ciascuno, per una potenza totale di 571,8 kW, con una riduzione nel complesso di circa 218 tonnellate di CO2 ogni anno.

Altre scelte consapevoli riguardano la riduzione dell’impatto ambientale del materiale d’imballaggio e l’ implementazione delle operazioni di spedizione e logistica . Dai documenti di reso e spedizione su carta riciclata all’introduzione dei documenti di consegna in forma digitale (digital packslip), fino all’utilizzo di materiali riciclati nel packaging in uscita, che nel 2022 ha consentito una riduzione delle emissioni CO2 del 29% rispetto all’anno precedente.

L’impegno di QVC nell’ottimizzazione dell’utilizzo di risorse continua a coinvolgere anche altri settori, con l’obiettivo di ridurre materiali stampati e il consumo d’acqua.

Per aumentare la sensibilizzazione sull’argomento sia all’interno della propria organizzazione che verso coloro con cui QVC opera si è recentemente creato un nuovo team, ESBRG Environmental Sustainability Business Resource Group, un gruppo di lavoro formato da Team Member volontari che lavorerà attivamente su iniziative e progetti legati al tema specifico della sostenibilità.

L’azione di QVC Italia è basata sulla strategia globale di responsabilità sociale d’impresa di Qurate Retail Group al quale QVC Italia appartiene, che mira ad ispirare ad un modo più sostenibile di fare retail con una strategia CR fondata su tre pilastri. " Pianeta ", con l’obiettivo di proteggere l’ambiente attraverso imballaggi sostenibili, efficienza energetica e un’ottimizzata gestione dei rifiuti, logistica e spedizioni; " Prodotto” , con l’impegno di curare i prodotti in maniera responsabile, approvvigionandosi e producendo in maniera responsabile, promuovendo il rispetto dei diritti umani all’interno della supply chain e aumentando l’utilizzo di materiali sostenibili di provenienza responsabile; " Persone ", incentivando l’empowerment e il senso di appartenenza, promuovendo i valori di diversità, equità e inclusione all’interno della propria organizzazione e verso coloro con cui QVC opera.



