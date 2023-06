L’aggiornamento “A punti di luna” di Fallout 76 è disponibile

A partire da oggi, l’ultimo aggiornamento “ A punti di luna ” di Fallout 76 è disponibile gratis su tutte le piattaforme. L’aggiornamento introduce due nuovi eventi pubblici, Sani e salvi e Bestie da soma , e due nuovi criptidi, il diavolo blu e l’ ogua . I giocatori in possesso di Fallout 76 possono accedere oggi all’aggiornamento su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4/5 e PC.



GUARDA il trailer di “ A punti di luna ” qui:

https://www.youtube.com/watch? v=1U5OhlW6legge



Sani e salvi

I rifugi di Middle Mountain sono stati rinnovati per diventare il più grande punto di ristoro per bramini, ma pare che siano bersagliati da ospiti sgraditi. I giocatori devono allontanare queste creature riparando il sistema di repulsori sonori in grado di respingerle e assicurarsi che i bramini siano sani e salvi.



Bestie da soma

Luca Costa ha bisogno di aiuto dopo che un gruppo di cultisti locali ha rubato il suo bramino e il relativo carico di esplosivi artigianali. I giocatori devono aiutarlo a recuperare il tutto prima che lo zio Vinny lo scopra. Ed è necessario anche fare attenzione a non disturbare la fauna locale, poiché di recente nei boschi vicini ci sono dei movimenti... strani.



“ A punti di luna ” segna anche l’inizio della stagione 13 di Fallout 76, Punta alle Stelle . Per tutta la sua durata, i giocatori scopriranno i set cinematografici della vecchia Hollywood attraverso i 100 gradi stagionali per ottenere ricompense, che per gli abbonati a Fallout 1 st saranno ancora di più.

Altre News per: l’aggiornamentopuntiluna”falloutdisponibile