Apex Legends - Evento collezione Eleganza letale

Respawn Entertainment ha svelato oggi il nuovissimo Evento collezione Eleganza letale per Apex Legends: Arsenal, che si svolgerà dal 20 giugno al 4 luglio!

Eleganza letale aggiunge 24 nuovi cosmetici a tempo limitato che possono essere sbloccati per le Leggende per farsi notare sul campo di battaglia. Questi includono nuove skin leggendarie per Ash, Crypto, Horizon e altri ancora, e i giocatori possono anche guadagnare oggetti aggiuntivi con la traccia delle ricompense dell'evento durante questo periodo. Se i giocatori sbloccano tutti i 24 cosmetici prima della fine dell'Evento collezione, riceveranno automaticamente il nuovo cimelio Heirloom di Horizon, "Tenaglia gravitazionale".

Oltre ai cosmetici, l'evento aggiunge la nuova modalità a tempo limitato "Armati e pericolosi", in cui le Leggende potranno dimostrare le loro abilità limitandosi a brandire fucili e cecchini.

Guarda il nuovissimo trailer dell'Evento collezione Eleganza letale qui

Altre News per: apexlegendseventocollezioneeleganzaletale