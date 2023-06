Primo trailer di gioco per Rainbow High

Primo trailer di gioco per il fenomeno Netflix e YouTube "Rainbow High"





Outright Games, in collaborazione con MGA Entertainment ha svelato un nuovissimo trailer di gioco per il prossimo videogioco Rainbow High: Runway Rush. Questo è il primo gioco per console basato sulla fashion doll numero 1 e sulla serie TV Rainbow High.

Nel mondo di Rainbow High, ogni colore e tutti appartengono all'arcobaleno e quale giorno migliore per pubblicare il nuovo video di Rainbow High: Rainbow Rush se non lo Yellow Day, il giorno più felice dell'anno (e non a caso anche il giorno preferito di Sunny!). Il video presenta tutte le nuove immagini colorate che si trovano nel gioco, oltre a uno sguardo ai nuovi mini giochi adattati alla creatività di ogni personaggio, come i rifacimenti di Jade e la passione di Violet per i media digitali.

In uscita il 22 settembre 2023 per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e PC, questo puzzle Il gioco di avventura è una storia originale che si svolge nella scuola di arti visive Rainbow High . Giocando nei panni di uno dei sei principali personaggi colorati preferiti dai fan - Ruby, Poppy, Sunny, Jade, Skyler e Violet - i fan possono esplorare i numerosi luoghi iconici che si trovano intorno alla scuola e aiutare i loro compagni di classe a completare i loro compiti.

Lanciata nel 2020, la linea inclusiva di bambole alla moda color arcobaleno è stata un successo immediato tra bambini e famiglie, essendo stata nominata il nuovo giocattolo n. 1 ai Toy of the Year Awards 2020 negli Stati Uniti. La popolare serie animata ha continuato ad accumularsi oltre un miliardo di minuti guardati su Netflix e YouTube, dove è disponibile per lo streaming a livello globale.

Rainbow High: Runway Rush

fa seguito a due precedenti collaborazioni di Outright Games con MGA Entertainment su LOL Surprise! BBs Born To Travel e Bratz: Flaunt Your Fashion, continuando una solida partnership per adattare marchi di bambole popolari in giochi per la prossima generazione di giocatori.

