Trust - accessori per creatori di contenuti fitness

Le vacanze sono dietro l’angolo e questo significa solo: relax e tempoper se stessi! Ma può essere anche un’occasione perfetta per prendersi cura della propriaforma fisica, affrontando senza problemi la prova costume. Trust, azienda specializzata inaccessori per il lifestyle digitale, racconta come allenarsi e allenare con videogame, corsi difitness online e strumenti tecnologici - senza per forza dover andare in palestra - possa aiutareil benessere fisico. Un esempio?

• Fitness Coach Club

• Move Fitness

• Just Dance 2022 - Playstation 4

• Baila Latino - PlayStation 4

E INVECE PER CHI ALLENA VIRTUALMENTE?

Una buona videocamera ad alta definizione (come Taxon -Webcam 2K QHD di alta qualità, dotata di autofocus, doppio microfono e filtro privacy) permetterà invece ai trainer piùtecnologici di registrare e condividere le proprie sessioni di allenamento. Inoltre, per una giusta luce è possibile utilizzare Maku Kit di anelli luminosi per i vlog.





Un ottimo alleato saranno le cuffie wireless Thian leggere e in materiale ecosostenibile.L'allenamento diventerà divertente e stimolante anche per i propri “allievi”, rendendo ilpercorso verso la forma (quasi) perfetta ancora più entusiasmante!

Disponibilità e prezzi

I prodotti elencati sono disponibili in Italia presso i migliori rivenditori fisici e onlinee sul webshop Amazon di Trust.

