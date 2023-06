Abbraccia il tuo lato Barbie con Skechers e Celly

In trepidante attesa dell'uscita del film, che sarà al cinema tra un mese esatto, per chi desidera abbracciare il proprio lato "Barbie" , gli accessori, le scarpe e gli outfit rosa sono un must assoluto.

Adatto sia per chi ama adottare uno stile romantico e delicato sia per chi ne preferisce uno più audace e vivace, il rosa offre un'ampia gamma di sfumature per esprimere la propria personalità , esattamente come accade per la bambola più famosa del mondo, che ormai da quasi sessant'anni è sempre al passo con i trend del momento rinnovando il proprio stile.

Skechers e Celly hanno preparato alcune idee "pink" per sentirsi delle vere e proprie " Barbie Girl in a Barbie World " .













