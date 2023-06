La Demo di An Everyday Story è live allo Steam Next Fest

Cactus Production celebra il lancio della nuova demo di An Everyday Story allo Steam Next Fest questa settimana.

Cactus Production lancia la sua nuova demo per An Everyday Story durante lo Steam Next Fest di questa settimana. Questo è il primo gioco dello studio, e con la nuova demo in uscita hanno superato un'altra pietra miliare del loro viaggio nello sviluppo di An Everyday Story.

“Dal momento che An Everyday Story è stato il nostro primo gioco, inizialmente abbiamo faticato durante la prima fase di sviluppo" , ha affermato Allesio Oliva, Narrative Lead Designer presso Cactus Production, e continua: "Ma grazie a un lungo processo di apprendimento e al duro lavoro, siamo andati avanti e abbiamo quasi raggiunto la fine dello sviluppo! Naturalmente, non possiamo ringraziare abbastanza i nostri membri principali per i loro sforzi, ma dobbiamo anche menzionare l'incredibile lavoro svolto dai collaboratori con cui abbiamo lavorato; entrambi i gruppi sono stati fantastici nonostante la nostra poca esperienza e le tante difficoltà” .

“Il nostro obiettivo più importante è stabilire una connessione con i giocatori: abbiamo sempre voluto raccontare storie che fossero riconoscibili e personali. E per farlo, affrontiamo temi universali come la famiglia, la perdita, l'amore e l'amicizia. Dopotutto, le storie che toccano tutti noi sono quelle che superano le differenze culturali e generazionali, no?" ha detto Roberto Vergine, Fondatore di Cactus Production.

La storia

An Everyday Story è un gioco Platform orizzontale in 2.5D e basato su una trama. Esploreremo i ricordi dell'uomo attraverso il punto di vista di tre piccoli oggetti a lui cari, poiché rappresentano i legami con i suoi cari. La storia racconta la vita di un uomo italo-americano, dall'infanzia ('70) fino alla vecchiaia (2020). Perde il padre in combattimento quando ha 7 anni, e questo lo farà vivere tutta la vita con la paura di essere abbandonato dai suoi cari. Fin da giovanissimo si interessa all'artigianato, quindi viaggia in Italia per scoprire le sue radici e saperne di più sul mestiere.

Personaggi

- Battello a Vapore, simbolo dell'amore tra il protagonista e sua moglie. La barca può trasportare e trainare le cose più pesanti con la sua ancora, navigare sull'acqua e spingere oggetti per spostarli.

- Soldatino di Latta, il protagonista custodisce questo ricordo perché è l'ultimo ricordo che ha del padre. Il soldatino di latta è in grado di afferrare oggetti metallici e oscillare, utilizzare un paracadute e abbattere piccoli oggetti per raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili.

- Origami Pipistrello, rappresenta il legame tra il protagonista e suo padre. L'origami può saltare, planare e assottigliarsi per superare gli ostacoli. Fai attenzione alle fiamme e alle cavallette!



Caratteristiche

- An Everyday Story è un gioco Platform orizzontale in 2.5D e basato su una trama. Supera gli ostacoli ambientali usando personaggi unici.

- Risolvi enigmi ambientali e sconfiggi nemici inquietanti per arrivare all catarsi e raggiungere la pace.

- Supera i tuoi incubi e affronta le tue paure.

- Esplora una varietà di ambienti unici.

- Rivivi i ricordi più profondi di un uomo, sia i momenti salienti che quelli più bassi della sua vita, dalla sua infanzia fino al suo ultimo respiro.

- Usa il tuo ingegno per rivelare il passato in 9 bellissimi livelli.

- Attraversa sezioni inquietanti e oniriche, e guarisci ricordi dolorosi.

- Lasciati trasportare dall’emozionante musica.

Guarda l'ultimo trailer qui: https://www.youtube.com/watch? v=VqTm8XYmk8E

