JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R - confermato un Season Pass 2

L’ultimo contenuto del Season Pass 1 diJoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R è disponibile da oggi nel gioco.Alternate World Diego si unisce al roster!

Alternate World Diego ha un nuovo stile di combattimento per il personaggio della serie Steel Ball Run con la sua stand, THE WORLD, famosa per essere in grado di fermare il tempo.Alternate World Diego è l’ultimo personaggio del the Season Pass 1.

È stato anche confermato il Season Pass 2, con tre nuovi personaggi in arrivo da Golden Wind, Diamond is Unbreakable e JoJolion.

Il Season Pass 2 è disponibile per l’acquisto, con il primo personaggio che arriverà in autunno. Il Season Pass 2 dà anche accesso al costume Haruno Shibana per Giorno Giovanna e l’accesso anticipato ai 3 personaggi DLC.

Per il trailer:

https://youtu.be/DYUz8EO1EkA

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC

