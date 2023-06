70mai 4G Hardwire Kit Recensione

Il 70mai 4G Hardwire Kit trasforma la Dash Cam Omni in una vera telecamera attiva H24, ed è compatibile con tutte le fotocamere 70mai. Con il Kit 4G si risolve il problema della batteria della Omni Dash Cam che non è illimitata. Il Kit 4G si collega direttamente alla batteria dell'auto attraverso la scatola dei fusibili. Questo collegamento consente alla 70mai Dash Cam Omni di continuare a filmare H24, 7 giorni su 7. Con il Kit si può anche accedere a trova la tua auto, telecomando e notifiche. Si collega direttamente ai fusibili dell'auto baipassando il fastidioso cavo che va nella presa accendisigari.





Il 70mai 4G Hardwire Kit si connette a internet (auto è in marcia o ferma) tramite una scheda Nano SIM 4G permettendo all'utente di visualizzare in remoto le immagini dalla telecamera. Quindi è possibile controllare l'Omni per avere una visione completa di quello che succede all'auto. Le immagini vengono caricate sul Cloud in modo da poterle rivedere in un secondo momento. Si possono abilitare le notifiche nell'app e riceverle se qualcuno va a sbattere contro l'auto. Da quello che ho potuto vedere il modulo 4G va bene con le sim very-mobile e windtre, mentre ancora non funziona con tim vodafone e iliad.

Con la modalità trova la tua auto, tramite ilintegrato, si può trovare facilmente dove è parcheggiata. L'mostrerà all'utente il percorso migliore per arrivare subito all'auto. L'adattatore viene fornito con ilche può essere collegato allatramite un connettore di tipo. La batteria dell'auto non corre rischi perché il 70mai 4G Hardwire Kit monitora attentamente la tensione residua e si spegne automaticamente se la batteria si scarica troppo. Per le auto piccole lascia un minimo di 11,6 V sulla batteria, mentre per le auto più grandi o i camion il limite sale a 23,2 V. In questo modo, si può essere sicuri che nella batteria ci sarà sempre energia a sufficienza per avviare l'auto.





Conclusioni

Ilè fantastico e trasforma la Cam in una vera telecamera di sicurezza attiva H24 7 giorni su 7. È stabile e compatibile con tutte le 70mai Omni, attiva la modalità, visualizza ladell'auto ovunque, si collega in remoto e non scarica ladell'auto. Tuttavia, inancora non funziona con tutti gli operatori. 70mai risolverà il problema in tempi brevi con l'aggiornamentoche dovrebbe arrivare il 21 di giugno.

Voto 8





