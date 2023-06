NINJAGO - nuovo livello e nuovi contenuti

Scopri un nuovo livello e nuovi contenuti dedicati a NINJAGO: La rivolta dei draghi che ti faranno vivere nuove ed epiche avventure in LEGO Brawls

Bandai Namco Europe annuncia un nuovo livello e nuovi contenuti di gioco a tema LEGO® NINJAGO®: La rivolta dei draghi per LEGO Brawls . Il set di contenuti a tema NINJAGO introduce nuovi personaggi giocabili, tra cui oltre una decina di nuovi Minifigure LEGO, oltre a una nuova modalità punto di controllo Dragon Core, che vedrà i lottatori scontrarsi per dominare un particolare territorio.

Accetta la sfida in un nuovo regno insolito e pericoloso. Sora, Arin e altri 14 nuovi Minifigure LEGO porteranno le proprie epiche avventure in LEGO Brawls con un nuovo livello dedicato a LEGO NINJAGO: La rivolta dei draghi . Non farti "scuotere" dai terremoti della Fusione! Farai parte della prossima generazione di eroi che dominerà la nuova modalità punto di controllo Dragon Core?

Per scoprire il nuovo livello e i nuovi contenuti di LEGO Brawls a tema NINJAGO:



La rivolta dei draghi https://youtu.be/TqHjiPtaeSk



LEGO Brawls è un brawler per famiglie basato sull'azione di squadra e i celebri mattoncini con modalità multigiocatore e supporto per cross-play, adatto a giocatori di ogni età, livello di abilità e preferenze di gioco. I giocatori potranno costruire e competere con il proprio brawler formato da Minifigure LEGO assolutamente unico e personalizzato in base alla propria personalità, strategia e stile di gioco scegliendo tra oltre 77 miliardi di possibilità di personalizzazione. Inoltre, il gioco include alcuni tra i più iconici livelli a tema LEGO, dai temi tradizionali e più popolari, come Spazio e Castello, ai preferiti dei fan, come LEGO Jurassic World, LEGO NINJAGO e LEGO Monkie Kid.



LEGO Brawls è disponibile sia in versione retail che digitale tramite Nintendo eShop, PlayStation Store, Microsoft Store per Xbox, Steam, Apple Arcade, Epic Games Store e GeForce NOW.











Altre News per: ninjagonuovolivellonuovicontenuti