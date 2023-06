GTFO - aggiornamento a sorpresa per Rebirth

10 Chambers - studio di sviluppo svedese composto da veterani del settore noti per PAYDAY: The Heist e PAYDAY 2 - ha sorpreso oggi la propria community con un trailer che mostra un nuovo grande aggiornamento: ALT://Rundown 5.0 - Rebirth, che aggiunge tredici spedizioni a GTFO - che ora vanta 58 spedizioni da giocare insieme ai propri amici. L'aggiornamento verrà rilasciato oggi ed è il più grande aggiornamento singolo del gioco realizzato finora.



GTFO è un terrificante sparatutto multigiocatore cooperativo hardcore in cui un buon lavoro di squadra fa la differenza tra la vita e la morte. La sopravvivenza di una squadra di quattro giocatori, composta da prigionieri detenuti contro la loro volontà da una misteriosa entità chiamata "The Warden", dipende dalla capacità della squadra di comunicare, coordinarsi e gestire le proprie munizioni. Nel trailer vediamo come i prigionieri scendono nelle profondità del sottosuolo, con intensi scontri a fuoco e l'avvistamento di un terrificante mostro in agguato nell'oscurità.

"Finora durante quest'anno abbiamo rilasciato tre grandi aggiornamenti gratuiti per GTFO, aggiungendo nuovi contenuti e sviluppando la storia del mondo sotterraneo di GTFO. Con questo Rundown update, i prigionieri verranno spediti ancora più in profondità nel Complesso e avranno la possibilità di trovare informazioni su chi sono e sulla storia del loro personaggio", afferma Robin Björkell, direttore delle comunicazioni di 10 Chambers . "La ricerca per scoprire chi siete e perché siete qui continua".



GTFO utilizza un concetto chiamato Rundown, ovvero aggiornamenti regolari del gioco che aggiungono nuove spedizioni (mappe, scenari, nemici, ecc.). Questi aggiornamenti sono gratuiti per tutti i possessori di GTFO.



"Di solito dico che non c'è mai stato un momento migliore per acquistare GTFO grazie a tutti i nuovi contenuti aggiunti, e che il gioco è più grande che mai", afferma Robin Björkell. "Ma il fatto è che consiglio a tutti coloro che ancora non possiedono GTFO di aspettare fino al 19 giugno. abbiamo una sorpresa in serbo per voi!".



