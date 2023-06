Deep Rock Galactic Season 04 viene lanciato oggi su Steam

Deep Rock Galactic Season 04: Critical Corruption è disponibile da oggi su Steam. Di seguito puoi trovare un riepilogo dell'annuncio da supportare con la tua copertura giornalistica:



Stagione 04: Critical Corruption alza la posta mentre l'evoluzione della piaga del Rockpox si diffonde su Hoxxes IV.





Rockpox su tutte le furie

Il flagello della stagione 03 continua nella stagione 04 con un nuovo evento di gioco. I giocatori dovranno prendere di mira il Lithophage Corruptor con l'attrezzatura per la pulizia fornita dall'azienda per fermare la diffusione e distruggere il suo nucleo.

Il ritorno del pass delle prestazioni

Il pass per le prestazioni gratuito proprietario di Deep Rock Galactic fa un ritorno alla Stagione 04: Critical Corruption, ricco di 100 livelli da sbloccare.

I nuovi avversari della stagione 04

Nuove sfide attendono nelle miniere mentre i giocatori incontrano varianti infette come Mactera Bombers e Naedocyte Breeders. Altri nemici emergono con due nuovi tipi di Glifidi da incontrare e distruggere: il Glyphid Stingtail e il Glyphid Septic Spreader.

Nani del Jet Set

Gli stivali jet possono essere trovati nelle casse nelle caverne e equipaggiati per dare ai nani il potere del volo.

Sole fuori, pistole fuori

Giusto in tempo per il bel tempo estivo arriva un'opzione di commutazione per l'armatura senza maniche su tutti i set posseduti. Come se ciò non bastasse, l'Abyss Bar ora serve birra Randoweisser ghiacciata e rinfrescante, che mette gli occhiali da birra dello stile personale.

Decontaminati con stile con il nuovo DLC

Questa stagione dà il benvenuto a un nuovo DLC Weapons Framework, chiamato Decontaminator Pack. Incluso viene fornito un set di reskin full mesh per tutte le armi del gioco, insieme ad alcuni lavori di verniciatura a tema.

Inoltre, il lancio di Deep Rock Galactic Season 04 su Steam accoglie anche numerose modifiche al bilanciamento delle armi.Per tutti i barbaverdi (leggi: neofiti del gioco), Deep Rock Galactic è uno sparatutto cooperativo pluripremiato che accoglie i giocatori in una società mineraria sul redditizio ma pericoloso pianeta di Hoxxes IV. Operando come una delle quattro classi, che comprendono Driller, Scout, Engineer e Gunner, i giocatori dovranno scavare caverne insidiose per recuperare preziosi minerali e gemme, mentre combattono nemici mortali e rispettano le scadenze aziendali.I giocatori su console potranno entrare in azione dalla prossima settimana, il 22 giugno, quando la Stagione 04: Critical Corruption arriverà su Xbox e

