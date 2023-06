FARMING SIMULATOR 22 - HAY & FORAGE PACK ORA DISPONIBILE

Con il nuovo Hay & Forage Pack, disponibile da oggi per Farming Simulator 22, l’editore e sviluppatore GIANTS Software rilascia nuovi contenuti perfettamente adatti a questo periodo dell’anno, quando l’erba è del suo verde migliore e ha bisogno di essere falciata a dovere per nutrire al meglio il bestiame. Il trailer ufficiale mostra le migliori novità.





NUOVI MARCHI SI AGGIUNGONO ALLA SERIE



La cura per i prati e gli erbai e la produzione di foraggio sono attività chiave per gli agricoltori, soprattutto nei mesi più caldi. I fan possono aspettarsi 17 nuovi marchi di veicoli specializzati e diversi nuovi strumenti di sette rinomati brand. Tre di questi fanno il loro debutto nella serie: lo specialista tedesco delle falciatrici Brielmaier e i produttori austriaci REFORM e Reiter. KRONE, PÖTTINGER, Rigitrac e Sepp Knüsel forniscono nuovi equipaggiamenti per affrontare vaste praterie o aree verdi particolarmente impegnative.





INCLUSE 17 NUOVE MACCHINE



Con il REFORM MOUNTY 110V, che si può chiamare amichevolmente” Mounty”, e l’elettrico Rigitrac SKH 60 con la sua cabina di compensazione delle pendenze, due trattori estremamente specializzati entrano a far parte della flotta dei veicoli. Inoltre, sono inclusi per la produzione di fieno e foraggio:



diverse falciatrici come la KRONE Easy Cut F 320 Highland, ranghinatori con l’adattamento migliore al terreno, come il rastrello rotante Reiter RESPIRO, e i carri di carico modulari REFORM PrimAlpin e PÖTTINGER JUMBO.





TUTTI I MACCHINARI INCLUSI NEL HAY & FORAGE PACK:



• Brielmaier - Motofalciatrice S250



• KRONE - EasyCut F 320 Highland



• KRONE - Swadro S 350 Altopiano



• KRONE - Vendro 820 Altopiano



• PÖTTINGER - JUMBO 8450 DB



• PÖTTINGER - TOP 1403 C



• REFORM - MONTAGGIO 110V



• RIFORMA - INCLUDE T8X



• RIFORMA - Metrac



• RIFORMA - PrimAlpin



• REFORM - Ribaltabile



• Reiter - R3 compatta 700



• Pilota - R7 ca



• Pilota - R9 professionale



• Rigitrac - SKH 60



• Sepp Knüsel - Tornado



• Sepp Knüsel - Tornado Plus





Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, PlayStation®4 e Xbox One. È disponibile un Year 2 Season Pass, che include il nuovo Hay & Forage Pack, altri tre pack aggiuntivi e un’espansione – i fan potranno risparmiare il 30% rispetto all’acquisto separato.



