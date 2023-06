i robot per affrontare le pulizie senza stress

Roomba Serie j, i robot per affrontare le pulizie estive senza stress



I robot aspirapolvere Roomba serie j garantiscono ottimi risultati quotidiani con pavimenti e tappeti sempre puliti, anche con finestre e balconi che restano aperti per più tempo. Fino al 31 luglio è possibile acquistare i robot approfittando della campagna “iRobot Free Days”.Con l'arrivo dell'estate, è tempo di rinfrescare le nostre case e prepararci per le attività all'aperto. Ma cosa succede alle pulizie domestiche? Infatti, lasciando finestre, balconi e lucernai aperti per più tempo in cerca di refrigerio, la polvere si deposita più facilmente su pavimenti e tappeti.Per ovviare a questo problema, entrano in gioco Roomba j7+ e Roomba Combo j7+ di iRobot , i migliori compagni per un'estate senza stress. Questi innovativi robot pulisci-pavimenti sono stati appositamente progettati per offrire un'esperienza di pulizia superiore, che si adatta alle esigenze di ogni casa e stile di vita. Grazie al sistema operativo iRobot OS che integra molteplici funzioni avanzate, i robot Roomba Serie j semplificano le pulizie quotidiane, consentendo agli utenti di godersi al meglio la bella stagione.Con Roomba j7+, la polvere ha vita breveDotato del sistema di navigazione ad alta precisione PrecisionVision e di una tecnologia di mappatura intelligente, questo modello impara a riconoscere gli spazi e ad evitare ostacoli e oggetti sul pavimento. A queste si aggiunge la geolocalizzazione, attivabile tramite l’app iRobot Home che permette di avviare la pulizia in automatico quando si esce di casa e interromperla al ritorno così da non avere ulteriori ingombri per casa. Inoltre, è perfetto anche per chi ha animali domestici, perché può catturare i peli senza intoppi, lasciando i pavimenti puliti e ordinati. Quando ha concluso il suo percorso, torna da solo alla base di ricarica per svuotare il serbatoio e depositare tutto lo sporco nei sacchetti dedicati.Il robot è molto bello anche dal punto di vista del design, e la sua Clean Base con sistema di svuotamento automatico, compatta ed elegante, si adatta ad ogni ambiente.Roomba Combo j7+, autonomo a 360 gradiPer coloro che cercano una soluzione completa, che si occupi di mantenere i pavimenti puliti in completa autonomia e da ogni punto di vista, Roomba Combo j7+ è la scelta ideale. Grazie alla sua natura all-in-one , infatti, il dispositivo esegue un ciclo di pulizia approfondito in due fasi per risparmiare ancora più tempo: la prima di aspirazione con un sistema di pulizia a quattro stadi, la seconda di lavaggio – unica nel suo genere - tramite un panno in microfibra totalmente retraibile presente sulla parte superiore del dispositivo per non bagnare i tappeti. La tecnologia presente in Roomba Combo j7+ è comune a Roomba J7+, dal sistema di navigazione PrecisionVision, alla mappatura progressiva intelligente, alla capacità di riconoscere più di 80 oggetti diversi, con un’abilità che gli consente di pulire aree specifiche a comando, ad esempio intorno al tavolo da pranzo, alla lavastoviglie etc.Belli ed efficaci, i prodotti Roomba Serie j sono anche compatibili con Alexa e Google Assistant e comprendono più di 600 comandi vocali. Per una pulizia davvero “ hands free ”.Fino al 31 luglio è possibile approfittare della campagna “ iRobot Free Days ” che permette di acquistare i Roomba serie j con uno sconto di 100 €.Disponibili presso i rivenditori autorizzati e sul sito www.irobot.it , ecco dunque i suggeriti prezzi al pubblico validi fino alla fine del prossimo mese:Roomba j7+ - 799 €Roomba j7 (senza base autosvuotante) – 599 €Roomba Combo j7+ - 899 €Roomba Combo j7 (senza base autosvuotante) – 699 €

Altre News per: robotaffrontarepuliziesenzastress