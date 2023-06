An Everyday Story annunciata la Demo per lo Steam Next Fest

Cactus Production è entusiasta di rivelare la nuova demo di An Everyday Story per lo Steam Next Fest. La demo andrà in diretta durante lo Steam Next Fest a partire dal 19 Giugno.

An Everyday Story è un platform story driven a scorrimento orizzontale 2.5D che parla di un uomo che passa attraverso i suoi ricordi di vita. Rivedrete le sue esperienze dalla prospettiva di tre piccoli oggetti che gli erano cari, ricordi pieni di elementi onirici e fantastici.



Questi oggetti sono in realtà giocattoli che sono stati donati da qualcuno che amava molto o donati da lui stesso a una persona cara; agiscono quindi da “sliding doors” (momenti che cambiano la vita). Sarete in grado di assistere ai punti salienti e alle zone oscure della sua vita, dalla sua infanzia fino al suo ultimo respiro.

Il tema principale del gioco riguarda la malinconia della vita, i bisogni e i desideri, il perdono, i ricordi, la nostalgia e la famiglia.

Caratteristiche di An Everyday Story:

Il giocatore si muove attraverso i ricordi del personaggio principale. Tutti i giocattoli hanno la loro abilità, debolezza e forza, mentre il punto comune sono la dimensione e la fragilità.

Tin Soldier è un giocattolo equilibrato con una buona resistenza al fuoco e all'acqua:

Ha un rampino (può essere attaccato solo a oggetti metallici)

Può sparare una ventosa

Ha un paracadute (pochissima mobilità direzionale)

Usa un accendino per illuminare gli ambienti bui

Bat Origami ha un'elevata mobilità ma ha una bassa resistenza al fuoco e all'acqua:

Può scivolare e fare un doppio salto

Può assottigliarsi e scivolare sotto porte chiuse o attraverso spazi

Wood Ship ha una mobilità lenta ma può muoversi sull'acqua:

Può interagire con leve e oggetti con l'ancora

Può distruggere oggetti e creare nuovi passaggi

Guarda il trailer di annuncio qui: https://www.youtube.com/watch? v=VqTm8XYmk8E

Preparati al viaggio con An Everyday Story e inseriscilo nella tua lista dei desideri su Steam qui: https://store.steampowered. com/app/2192920/An_Everyday_ Storia/

