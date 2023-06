Summer Game Fest - tantissimi nuovi titoli e novità

Direttamente dalla Summer Game Fest, Level Infinite e gli studi partner global di Tencent presentano tantissimi nuovi titoli e novità!



Nel corso di un'intensa giornata di gaming, Level Infinite e gli studi partner globali di Tencent hanno svelato numerose novità e trailer di titoli molto attesi, tra cui Assassin's Creed Codename Jade , Undawn , SYNCED , Secret Mode's Stampede: Racing Royale , Still Wakes the Deep , A Little to the Left: Cupboards & Drawers e Parcel Corps , oltre a Wayfinder, Dune Awakening di Funcom di Digital Extreme e Airship Syndicate e Path of Exile 2 di Grinding Gear Games.

Assassin's Creed Codename Jade , un action adventure/RPG open world di Level Infinite e Ubisoft, ha debuttato con un nuovo emozionante trailer in computer grafica durante l'Ubisoft Forward. La closed beta è ora aperta per la pre-registrazione e dovrebbe iniziare nel corso dell'estate su dispositivi iOS e Android.



A Little to the Left: Cupboards & Drawers è apparso durante l'Wholesome Direct, dove è stato annunciato per il 27 giugno su PC, Mac e Nintendo Switch. L'imminente DLC per A Little to the Left, il puzzle game di successo di Max Inferno e Secret Mode, introduce enigmi a più livelli e tanto altro.







Dune: Awakening , un gioco di sopravvivenza, open-world e multiplayer di Funcom, in cui i giocatori devono sopravvivere sul pianeta più pericoloso dell'universo, Arrakis. L'attesissimo gioco ha debuttato con un nuovo video di approfondimento, presentato in anteprima al PC Gaming Show, che offre ai giocatori un tour del viaggio che possono intraprendere da inesperti esploratori nel deserto a leader di una gilda di raccoglitori di spezie che pilota ornitotteri, o qualsiasi percorso di carriera desiderino, in realtà.





Parcel Corps, una lettera d'amore su due ruote a Jet Set Radio e Crazy Taxi, è stato annunciato durante il PC Gaming Show. In arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S nel 2024, Parcel Corps fonde sport estremi e corse con un pizzico di umorismo ed è sviluppato da Billy Goat Entertainment e pubblicato da Secret Mode.



Path of Exile 2, Action RPG sviluppato di nuova generazione sviluppato e pubblicato da Grinding Gear Games si è mostrato con due nuove clip di gameplay sia al Summer Game Fest che al PC Gaming Show. Per ulteriori notizie sul gioco, non perdetevi l'ExileCon 2023 il 28 e 29 luglio 2023.



Stampede: Racing Royale , sviluppato da Sumo Leamington e pubblicato da Secret Mode, è stato annunciato ufficialmente durante il PC Gaming Show. Durante la trasmissione in diretta è stato presentato anche un nuovo trailer per il kart racer battle royale per PC/console da 60 giocatori.



Still Wakes the Deep , un horror narrativo in prima persona ambientato a bordo di una piattaforma petrolifera offshore del famoso sviluppatore The Chinese Room, è stato svelato durante l'Xbox Games Showcase. Il gioco è pubblicato da Secret Mode e uscirà all'inizio del 2024 su PC, Xbox Series X/S, Xbox e PC Game Pass, oltre che su PlayStation 5.



SYNCED , sparatutto cooperativo futuristico free-to-play pubblicato da Level Infinite e sviluppato da NExT Studios, rilascerà una demo durante la Steam's Next Fest dal 19 al 26 giugno 2023, in modo che i giocatori possano provare alcune modalità PvE, PvP in solitaria e a squadre prima del lancio. L'uscita del gioco è prevista per PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X/S nel corso dell'anno.



Undawn, il gioco di ruolo di sopravvivenza open world sviluppato da LightSpeed Studios e pubblicato da Level Infinite, si è mostrato con un nuovissimo trailer in vista del suo lancio globale. Il gioco mobile-first arriverà su dispositivi iOS e Android insieme a una versione PC disponibile su Steam e sul sito ufficiale, www.undawn.game il 15 giugno 2023.

