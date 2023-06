Call of Duty: Vondel, nuova zona di gioco Warzone

La nuovissima mappa Vonde sarà resa disponibile per le esperienze Battle Royale e DMZ all'interno di Warzone .







Quella che segue è una copia esatta del rapporto, con redazioni ([[REDATTO]]) in atto per proteggere le identità correnti e le operazioni in corso:L'8 giugno 2023, SpecGru ha iniziato l'operazione di ricognizione: semaforo rosso, semaforo verde. Questa operazione di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) si è svolta a Vondel, un distretto storico all'interno di una metropoli più grande costruita su un'estesa rete fluviale, ben lontano dalle attuali aree operative (AO) - Al Mazrah e Ashika Island.Dopo la completa evacuazione di tutti i civili Vondel dopo gli eventi di [[REDATTO]], SpecGru ha schierato diverse squadre di fuoco, tra cui il Victor Team composto da Jesus "Chuy" Ordaz, Enzo Reyes e Kleópatros "Kleo" Gavras.Loro e altre forze SpecGru hanno incontrato una forte resistenza sul terreno. Tuttavia, hanno comunque confermato la presenza del famigerato Operatore Nikto prima di riferire che [[REDATTO]] sembra aver preso il controllo completo della città.Segue il loro rapporto.RECON RECON: PUNTI DI INTERESSEQuesta immagine satellitare (sopra) rappresenta l'intero AO di Vondel.Prima del dispiegamento, si consiglia agli operatori di familiarizzare con i vari punti di interesse in essi sovrapposti.Nota: quando si fa riferimento a forze ostili all'interno dell'AO, questo si riferisce solo alle infiltrazioni DMZ.Con questo in mente, quello che segue è un briefing iniziale su ogni punto di interesse Vondel:





Il castello di Vondel è un sito del patrimonio mondiale del XIII secolo situato nel settore nord-est della città. Intel suggerisce che l'isola centrale ospita attualmente il principale quartier generale fortificato di [[REDATTO]] e che sono profondamente trincerati all'interno della fortezza.Quando la nebbia si dissolse, l'operatore Kleo riportò un interno complesso con diverse camere da letto, camere, spazi abitativi e corridoi collegati da passaggi, una cripta e almeno un punto di accesso all'acqua.Questa fortificazione è tecnicamente la struttura più alta di Vondel, anche se potrebbe non offrire la visuale più importante. Gli operatori dovrebbero aspettarsi una resistenza nemica da leggera a media quando violano le sue posizioni interne.Sul perimetro risulta essere presente una piccola cappella abbandonata con cripta, oltre a un'azienda agricola, un padiglione e alcuni giardini.Il team di rilevamento ha rilevato diverse torri UAV in questa posizione, rendendola una delle aree più esposte per la tecnologia di ricognizione a Vondel. Gli operatori dovrebbero essere preparati a incontrare una o più roccaforti nemiche e una maggiore risposta nemica.Attenzione: la rete stradale principale copre solo il lato sud-est dell'isola; altri punti di accesso sono i ponti che portano al Castello principale e le strade sterrate che lo circondano. Sebbene i punti di ingresso via terra siano limitati, esistono numerosi punti di accesso anfibi, compreso il fossato del castello. Si raccomanda l'uso di moto d'acqua o veicoli anfibi, insieme all'infiltrazione sottomarina invisibile.Il Castello stesso è il fulcro principale per il controllo di questa zona. L'operatore Chuy ha confermato che l'interno della struttura a tre piani saccheggiata comprende una sala da pranzo, una cucina, una camera da letto principale, bagni, un atrio a più piani e una moltitudine di altre stanze. Aspettati scontri ravvicinati e frenetici.L'esterno è dotato di diversi sistemi di risalita che conducono a impressionanti punti panoramici nella parte superiore della struttura, dove gli operatori possono utilizzare numerosi (ma esposti) punti di vista verso altri punti di interesse.Prima degli eventi di [[REDATTO]], la Rivenberg University era una rinomata struttura di ricerca.La struttura principale è a tre piani, con il suo ingresso principale che conduce ad un'area reception. L'atrio è un concetto aperto con scale che portano su e giù per i piani, con negozi e un cortile al secondo piano.Una rampa di cortile, così come le altre tre intorno all'edificio, conduce alla sommità della struttura del parcheggio universitario, anch'essa dotata di rampa elicoidale che sale agli altri livelli e al tetto verde.Inoltre, c'è il Rivenberg Art Center, che contiene più piani di quella che sembra essere un'opera d'arte della metà del secolo, così come l'attico di un artista al terzo piano accessibile. Ci sono due ascendenti esterni a questo spazio abitativo, con vista sul municipio, sul centro commerciale e sul retro dell'università.Questa zona contiene anche un villaggio universitario, con diversi piccoli negozi e i loro corridoi di manutenzione, un'area di sosta per un concerto, la stazione di servizio dietro l'Art Center e alcune case galleggianti sui fiumi che circondano l'isola.Attenzione: l'atrio offre molte opportunità per un contrattacco. L'operatore Reyes descrive l'attico dell'artista come un luogo vantaggioso per colpire i nemici provenienti da PDI vicini come il castello, il municipio e il centro commerciale. Si noti inoltre che il tetto in vetro rinforzato del villaggio universitario si collega al secondo piano dell'Università. Gli operatori dovrebbero usarlo come potenziale percorso di fianco contro quelli ai piani più alti.Intel suggerisce che ci sono due roccaforti nemiche in questa regione, una nell'università e l'altra nel villaggio, entrambe pesantemente occupate da soldati d'élite. Ulteriori informazioni raccolte durante [[REDATTO]] suggeriscono un possibile Dead Drop [[REDATTO]].La stazione di servizio è l'unica stazione di rifornimento per veicoli terrestri dedicata a North Vondel. Per ottenere un vantaggio, si consiglia agli operatori di attivare la torre UAV presso l'Art Center dietro la stazione e di prestare attenzione durante la navigazione sul ponte esposto verso la strada a nord.

L'edificio del revival greco ha cinque piani, due dei quali sono ampiamente accessibili. Il vestibolo principale contiene una grande scalinata che porta all'iconica sala principale dell'edificio, che ha un atrio con pavimento in marmo con diverse statue di leoni e un impressionante affresco sul soffitto.Dalle sale riunioni all'ufficio postale sul retro fino al cortile centrale, non mancano le aree da esplorare per trovare l'opposizione nemica. La cupola sul tetto dell'edificio fungerà da comodo punto di osservazione. Gli operatori possono accedervi tramite un montante esterno dai balconi dell'atrio o navigando sui tetti adiacenti.Gli operatori che riescono a bloccare quest'area possono avere un vantaggio nella maggior parte delle situazioni di combattimento. Dovresti aspettarti combattimenti ravvicinati all'interno del municipio, con la maggior parte dei combattimenti a medio raggio possibili attraverso l'esterno dell'edificio attraverso le finestre.Una vicina torre UAV copre il municipio. Si consiglia agli operatori di attivare questa torre quando adottano un approccio furtivo. Intel suggerisce che una forza d'élite controlla il municipio e gli operatori dovrebbero procedere con cautela. Sembra che ci siano anche diversi punti di estrazione adatti dentro e intorno a quest'area.L'obiettivo principale Nikto e le forze [[REDATTO]] sembrano aver attaccato la stazione centrale, con gravi danni collaterali riportati in tutta la zona. Ci sono prove che abbiano usato questo luogo come punto di inserimento durante gli eventi di [[REDATTO]].I punti di accesso alla stazione includono numerose porte a livello del suolo agli ingressi anteriori e laterali dell'edificio, oltre a una manciata di ingressi sotterranei.Gli operatori dovrebbero usare cautela mentre si infiltrano in quest'ultimo. In alternativa, le scale sui lati nord o sud dell'edificio possono essere utilizzate per un accesso più immediato alla piattaforma.Attenzione: quando sei all'interno della stazione principale, controlla la biglietteria, il mezzanino e i negozi per oggetti utili e fai attenzione alle forze ostili. La squadra di ricognizione ha notato quello che sembra essere un tunnel di collegamento sotto la scala principale, così come le trombe degli ascensori fino all'area del Museo al secondo piano e al tetto.I treni fermi sulla piattaforma principale sono saldamente bloccati. Ci sono due passerelle sopra i binari che conducono alla piattaforma secondaria, che ha un piccolo spazio sotterraneo. Le armi a corto e medio raggio saranno le più efficaci in combattimento su questa piattaforma. Aspettatevi scontri ravvicinati nei piccoli spazi all'interno della struttura della Stazione.A nord-est della stazione c'è una piccola piazza e un canale che funge da confine settentrionale di Vondel. Il perimetro occidentale e meridionale sono delimitati da un ponte rosso che conduce a un centro commerciale, una stazione di servizio lungo il canale, un deposito di autobus, una fermata "tramhalte" e un'area per il deposito delle biciclette. Questa zona è un punto di bivacco ottimale poiché le forze nemiche sembrano essere molto meno numerose rispetto alla stazione principale.Occupando due interi isolati, il centro commerciale Kardinaal è costituito da una vecchia struttura in stile barocco e da un vasto mercato all'aperto di negozi abbandonati, tutti collegati tramite una passerella sopra una fermata dell'autobus.L'edificio principale a due piani del centro commerciale è facilmente riconoscibile dalla sua fontana all'aperto. Entrambi i piani interni hanno una varietà di piccoli negozi da esplorare, da una libreria al Caffe Johannes. Quest'area è ottimale per saccheggiare oggetti utili, ma gli operatori dovrebbero fare attenzione alle trappole tese dal nemico.A causa della natura aperta di quest'area, l'ordinanza aerea può essere più efficace per rimuovere squadre nemiche o altre forze ostili. Altrimenti, aspettati un combattimento ravvicinato. Si consiglia agli operatori di utilizzare quest'area come punto di ritrovo prima di passare al mercato, alla stazione centrale o alla stazione di polizia.Quest'area sembra ideale per un approccio anfibio, in particolare quando si testa sul campo il nuovo e versatile TAV. Gli operatori possono accedere indifferentemente alle due rampe sulla sponda est, a quella a nord ea una qualsiasi delle tre in prossimità della Stazione Centrale.Questo PDI non contrassegnato comprende tre gruppi di case a schiera, la maggior parte delle strutture residenziali lungo il settore settentrionale di Vondel.L'operatore Chuy ha riferito che alcuni edifici popolari sono accessibili internamente, così come le scale antincendio e le scale di salita esterne che forniscono un accesso fondamentale ai tetti collegati. I piani terra sono occupati da una varietà di caffè abbandonati, pub e negozi turistici.Il gruppo di residenze cittadine più orientale si trova a nord del mercato, contrassegnato da un cartello "Red Light Stories". È il più grande dei tre gruppi e contiene due distinte trombe di scale in legno che portano ai tetti.Il secondo ammasso centrale è una raccolta triangolare con un blocco rivolto verso il canale e un altro blocco angolato tra gli altri due blocchi.Il terzo ammasso occidentale è a forma di L e adiacente al Cimitero. Al di fuori di un piccolo vicolo con un ascendente esterno alla sezione orientale, queste case sono tutte interconnesse e offrono una solida visuale alle aree del Castello e dell'Università.Gli operatori dovrebbero prendere nota dei vari colori degli edifici e dei murales per orientarsi all'interno del complesso progetto del caseggiato. L'operatore Reyes nota che il lato sud dell'ammasso orientale è contrassegnato da un murale di tigre viola e il lato nord da un murale blu con quelli che sembrano essere più uccelli. I tetti possono essere facilmente attraversati per una migliore visibilità dei POI nelle vicinanze.Quest'area ha due torri UAV: ??una nel blocco principale e un'altra nel blocco a forma di L. Il primo sembra fornire la copertura solo della moderna sezione del Mall, senza alcuna sovrapposizione dalle torri adiacenti. Quest'ultimo è vitale per raccogliere informazioni su chi potrebbe trovarsi nel caseggiato triangolare e sul lato est del Cimitero.Il livello di minaccia qui è alto e gli operatori DMZ dovrebbero aspettarsi fino a tre potenziali roccaforti, una per ogni caseggiato. Attenzione, quest'area potrebbe avere una posizione Dead Drop in [[REDATTO]].Il Nieuwde Stardtpoort (traduzione: New Stargate) è una sala da biliardo e bar ricavata da una dependance medievale. Si affaccia sul Vondel Market, pesantemente danneggiato, che offre poca copertura. Gli operatori dovrebbero muoversi rapidamente attraverso questa posizione esposta.Lo Stardtpoort contiene un interno a due piani, un bar al piano terra, un'area superiore del tavolo da biliardo con diverse finestre che si affacciano sull'area circostante e due ingressi "Solo dipendenti" alle guglie che hanno salite interne al tetto. Gli operatori possono anche utilizzare l'impalcatura per arrampicarsi sulle guglie esterne e sul tetto piatto della sala, che forniscono una visuale chiara sul centro commerciale e sul fiume.Si consiglia agli operatori di bloccare l'edificio Stardtpoort per una posizione di potere impressionante nelle vicinanze.Il canale a ovest dell'edificio contiene uno dei tunnel principali di Vondel, consentendo un approccio più furtivo al canale che costeggia l'Università e il municipio.L'operatore Chuy riferisce che il Cimitero ha un'impresa di pompe funebri centrale e un crematorio. Intel suggerisce che [[REDATTO]] sia attivo all'interno dell'obitorio sotterraneo. L'edificio principale a due piani ha abbastanza spazio sul tetto per la ricognizione o il contrattacco.Aspettati una presenza nemica pesantemente corazzata. Scatter che [[REDATTO]] può essere attraversato a ovest del Cimitero dopo che ha avuto origine da [[REDATTO]].A sud-est del mercato, la stazione di polizia sembra aver subito danni dalle recenti scaramucce intorno alla stazione centrale e alle aree del mercato.L'esterno di questa struttura di cinque piani ha due ascendenti. All'interno, il piano terra è composto da una reception e un disimpegno. Per salire, gli Operatori possono utilizzare le scale, la scala a pioli o il montante interno nel vano dell'ascensore. Il tetto offre punti panoramici sul centro commerciale, sul mercato, sul museo, sullo stadio e sulle residenze cittadine adiacenti a ovest.Il gruppo di case a schiera a ovest della stazione di polizia è caratterizzato da file di edifici a uso misto. I tetti sono accessibili, così come le numerose abitazioni abbandonate e le vetrine dei negozi.Gli operatori possono utilizzare il canale qui per impegnarsi in combattimenti drive-by all'interno di un TAV. Questo tratto offre anche l'accesso allo Zoo a ovest, così come un punto di infiltrazione verso una delle principali reti di tunnel dove [[REDATTO]] continua le operazioni.La stazione di polizia e le case a schiera vicine sono l'ideale per gli operatori in rapido movimento che prediligono il parkour e gli sprint tattici per saltare, non avvolgersi, attraverso le soffitte sui tetti o attraverso le case a schiera. Tornato a terra, cerca il carburante e la riparazione del veicolo presso la stazione di servizio adiacente alla stazione di polizia.

Cortile

Questa zona è composta da appartamenti di lusso e una varietà di boutique abbandonate che circondano un cortile centrale.Si consiglia agli operatori di utilizzare quel cortile come corsia centrale, con i tetti che forniscono un ottimo punto di osservazione per combattere all'interno e intorno a questo POI. L'operatore Chuy riferisce che molti dei negozi e degli appartamenti sono accessibili, con layout che supportano il movimento tattico per un vantaggio nel combattimento ravvicinato.Gli operatori possono anche mettere al sicuro gli oggetti Loadout tramite bottino a terra e scatole di rifornimenti. Questa zona è mission-critical e un focolaio per il combattimento di piccole squadre.Le informazioni ottenute dalla squadra di ricognizione collocano una roccaforte al centro del distretto e una torre UAV sul lato sud, vicino al ponte che conduce allo zoo. I veicoli acquatici sono consigliati per l'accesso al perimetro della Roccaforte.I vigili del fuoco si trovano nella metà superiore dell'isola sud-occidentale di Vondel, con l'adiacente distretto galleggiante che è il punto più meridionale dell'AO.Il dipartimento stesso è a forma di U. Un serbatoio di propano è stato segnalato come in fiamme vicino all'eliporto e rappresenta un potenziale pericolo. Rapporti non confermati indicano che i soldati d'élite stanno isolando la caserma dei pompieri come fortezza, insieme a due potenziali roccaforti sul lato nord.Dall'altro lato dell'eliporto c'è un'area di attracco per barche con un'antenna radio che fornisce un punto di osservazione insidioso ma impressionante sui bassi terreni del castello e sul cimitero. Fai attenzione ai cecchini nemici da questi luoghi, così come dal distretto e dallo zoo di Kunstenaar.A nord e ad ovest dei vigili del fuoco ci sono altre case a schiera; questi sono evidenziati da un murale a nastro (sul lato ovest), negozi e un palco per concerti (negli appartamenti a nord). Quest'ultimo si collega anche a una stazione di servizio all'esterno.Tieni presente che [[REDATTO]] attraversa proprio quest'area. È stata osservata anche una posizione sicura di Dead Drop a [[REDACTED]]Il distretto galleggiante comprende container, case e altri alloggi costruiti su travi in ??acciaio o galleggianti in cemento con un'intricata passerella di legno che li collega. Durante le operazioni di Warzone , puoi nuotare intorno e sotto queste abitazioni.Il Distretto Galleggiante è un potenziale focolaio per scontri a fuoco di piccole squadre. Gli operatori sono incoraggiati a utilizzare armi da fianco e coltelli per manovre più furtive. Aspettati una roccaforte nemica nel vicino blocco di case a nord e procedi con cautela data la presenza di forze nemiche ben equipaggiate nelle vicinanze.A nord del distretto galleggiante c'è un altro gruppo di case a schiera, contrassegnato dai graffiti "Vraag Alles" su un edificio verde, nonché un piccolo labirinto di siepi dove il bottino sembra essere di notevole interesse.Sebbene gli animali terrestri all'interno dello zoo siano stati evacuati insieme alla popolazione locale, molti dei reperti possono ancora essere esplorati.Attraversando lo zoo dal confine meridionale e dirigendosi a nord, c'è un ospedale per animali e una voliera sul lato ovest e la capanna della savana e la mostra a est.Più a nord si trova l'ingresso principale e il ristorante dello zoo. Al centro dello zoo c'è l'acquario. In questa struttura a due piani si può ancora vedere uno squalo leopardo, insieme a una nave affondata e altra vita acquatica all'interno delle vasche rinforzate.L'estremo lato nord dello zoo contiene una casa dei rettili, con vista sul resto del parco, così come il parcheggio dall'altra parte. Dirigiti a est attraverso il ponte per raggiungere il Centrium Stadium.Adiacente al perimetro dello zoo c'è una stazione di servizio a ovest e un ponte a nord.Tutte le mostre dello zoo e il design generale consentono una varietà di opportunità di coinvolgimento. Il tetto centrale dell'acquario può essere considerato la posizione di potere principale, ma gli operatori dovrebbero fare attenzione ai cecchini dalla mostra della savana o dal punto di riferimento del mulino a vento vicino allo stadio.Lo stadio è un ambiente approssimativamente simmetrico con copertura adeguata su entrambi i lati e un centro pentagonale. I grandi ostacoli utilizzati per un recente torneo di paintball presso la struttura offrono opportunità uniche per ingaggiare combattenti nemici sul campo. Basti dire che la finale di Premier League è stata rinviata a tempo indeterminato.Le residenze cittadine vicine sono contrassegnate dal murale della "signora blu" e da un dipinto di leone su larga scala.

Appena fuori dallo stadio c'è il mulino a vento, una delle strutture più alte di Vondel, che lo rende una possibile posizione di potere se catturato in modo efficace. Tuttavia, si consiglia agli operatori di prestare attenzione all'attività della roccaforte nemica nelle sue vicinanze, nonché agli alti punti di osservazione forniti dalle torri UAV presso il gruppo di edifici del museo.

Il Terminal Crociere è composto da tre edifici principali.Ci sono due cancelli principali e un ampio interno a due piani con posti a sedere, ristoranti, negozi e altro ancora. L'operatore Kleo riferisce che il tetto è accessibile dall'interno tramite un percorso parkour lungo il pozzo dell'ascensore o tramite la scala situata in cima allo skybridge adiacente.Il Maanlicht Hotel è composto da una hall al primo piano, due edifici adiacenti tramite scale al secondo piano, una hall con un tavolo da biliardo e un ponte avvolgente al terzo piano e percorsi che conducono all'eliporto sul tetto. C'è un vano ascensore con un montante interno, così come un montante esterno sulla facciata ovest dell'edificio.Infine, collegato all'hotel tramite un ponte, che ha un lungo ponte sopraelevato verso lo stadio centrale, è il ristorante Vithzey Food and Wine. Fuori dalla reception al piano terra si trova il bar della piazza principale, insieme a un bar più piccolo al secondo piano principale in una sala di velluto rosso, che ha una scala su un lato che torna al bar principale. Gli operatori possono continuare a salire le scale per raggiungere il tetto con pannelli solari o prendere il montante esterno esposto a sud per un percorso più rapido.Adiacente a questo edificio si trova una stazione di rifornimento Ronan Oil sul lungomare, così come il vecchio ponte levatoio, leggermente rialzato per il traffico dei veicoli acquatici, che consente l'accesso al Museo. All'estremità opposta c'è un'altra fila di case a schiera di fronte all'isolato dello stadio, delimitata da un piccolo parco proprio sull'oceano.La manovra tra le tre strutture principali potrebbe essere fondamentale per gli operatori con armi a corto o medio raggio. I cecchini possono salire sui tetti per contrastare quelli al Museo o allo Stadio.Aspettatevi rinforzi nemici sempre più pesanti in tutta questa posizione, specialmente all'interno dell'Hotel, dell'edificio Vithzey (che ospita anche una torre UAV) e del gruppo di case a schiera. Sono probabili aspri combattimenti anche all'interno e intorno ai corsi d'acqua di questo POI, a causa del rapido accesso ai canali, al fiume principale, ai molteplici punti di accesso anfibio nel parco e alle stazioni di servizio del corso d'acqua vicino al vecchio ponte levatoio.L'Hayring Museum è un'ornata struttura secolare con due giardini formali, un serbatoio sotterraneo, un bar, un palco per concerti situato in una cripta allagata e una via di fuga verso il canale sul lato nord.C'è abbastanza spazio nell'area del Museo e persino attraverso il centro del Museo per il passaggio di un veicolo. A sud della struttura principale si trovano i giardini. Questa pittoresca area aperta sul lungomare principale è vicina alla mostra e contiene diversi cortili e un punto di riferimento a scacchiera. Si consiglia agli operatori che preferiscono il combattimento terrestre di mantenere questa posizione.Il Museo stesso è abbastanza grande da poter usare armi a medio raggio al chiuso e il suo tetto, uno dei punti più alti della mappa, è l'ideale per esplorare in anticipo o colpire i nemici nel cortile o nei punti di interesse circostanti. Prevedi che il Museo venga bloccato come fortezza in determinate condizioni di combattimento.A ovest del museo vicino allo stadio c'è un altro gruppo di case a schiera, noto alla gente del posto come distretto di Kunstenaar. Una struttura è etichettata con un murale di uccelli, ma per il resto è simile ad altre zone residenziali con tetti accessibili, scale esterne e interni labirintici. La copertura offerta qui consente alle squadre di ruotare con condizioni di vittoria favorevoli, ma aspettati una forte resistenza, poiché questa è una roccaforte nota. Una delle due torri UAV è posizionata all'interno del grappolo di townhouse (sul lato nord); l'altro è nel cortile est del Museo.La squadra di ricognizione ha scoperto un Dead Drop [[REDATTO]]. . . .Il secondo, più moderno Nieux Museum, all'estremità sudorientale del perimetro di Vondel, sembra essere modellato su un transatlantico. Questo ospita una collezione di arte moderna e ha una scala a chiocciola principale che conduce a un giardino pensile inclinato. Il tetto offre linee di cecchini al Museo e parti della Stazione Centrale.Attenzione: i combattimenti all'interno delle varie gallerie dell'edificio della mostra favoriscono le armi CQB. L'esterno ha abbastanza spazio aperto per usare fucili a lungo raggio, che possono aiutare nell'eliminazione dei nemici che utilizzano la rete di canali, così come quelli vicino alla stazione centrale e nelle vicinanze della stazione di servizio del corso d'acqua (tutti a nord). La mostra viene trattata come una fortezza per alcune operazioni di combattimento.LA LETTERAAttenzione a tutti gli operatori.A causa delle recenti segnalazioni dell'operatore KorTac Nikto e di altre forze [[REDATTO]] che violano il [[REDATTO]], la missione SpecGru Recon è stata interrotta, con effetto immediato.Fare riferimento alla panoramica tattica di cui sopra prima di qualsiasi successivo schieramento per garantire la piena prontezza operativa a Vondel.Preparati a uscire il 14 giugno.

