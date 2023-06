Diablo IV: la colonna sonora

Qui potete ascoltare la colonna sonora su Spotify ed Apple Music.

Diablo IV è arrivato e l’inferno ha invaso il mondo dei videogiochi su PC via Battle.net, su Xbox e su PlayStation.

Il mondo di Diablo IV è un luogo oscuro e pericoloso, dove i giocatori dovranno esplorare una landa sinistra popolata da forze demoniache e infestata da orrori raccapriccianti. Uno degli elementi chiave che permette ai giocatori di immergersi in questo regno dell’incubo è l'accattivante colonna sonora del gioco. Dietro le quinte, Ted Reedy, Senior Composer II di Diablo IV, e Leo Kaliski, Senior Composer di Diablo IV, hanno lavorato instancabilmente per creare un'esperienza sonora che si integri alla perfezione tanto con l'atmosfera quanto con il tessuto narrativo del gioco.

“La musica di Diablo IV ha una pluralità di funzioni: dà un tono alle diverse regioni della mappa, creando paesaggi sonori unici che migliorano l'esperienza immersiva del giocatore". Ted Reedy spiega che la maggior parte della musica del gioco è “ambientale o d'atmosfera, e si adatta dinamicamente agli eventi del gioco", Leo osserva che spesso si fanno guidare dalla concept art per orientare le proprie decisioni nel momento in cui scelgono dove aggiungere la musica in una particolare area.

Per catturare l'essenza dell'antagonista centrale del gioco, Lilith, Ted e Leo hanno fatto ricorso a un approccio diligente. La musica di Lilith è stata realizzata con cura allo scopo di rispecchiare la complessità del suo personaggio e il ruolo che svolge nella storia. "Il suo tema, un semplice motivo di quattro note, la ritrae nelle vesti di madre di Sanctuarium, e accompagna la sua discesa nell'oscurità. Con il progredire del gioco, la musica di Lilith si evolve, mettendo in luce la sua natura poliedrica e fagocitando i giocatori sempre più all’interno della sua misteriosa presenza", ha dichiarato Ted Reedy.

Creare un'atmosfera che si allinei con l'esperienza di gioco desiderata dal giocatore è un aspetto cruciale nella messa a punto della musica del gioco stesso. Ted e Leo descrivono questa operazione come un processo di scoperta, in cui esplorano suoni e combinazioni diverse per evocare emozioni come l'oscurità, la desolazione e la follia. La musica aiuta i giocatori a immergersi nell'atmosfera inquietante e asfissiante di Diablo IV. Infatti, come sottolinea Leo, il gioco non contempla la possibilità di una vittoria netta, e la musica esprime questa onnipresente pervasività dell’oscurità e del conflitto.

Le scelte musicali in Diablo IV sono intrecciate al tessuto della narrazione, guidando i giocatori attraverso il mondo cangiante di Sanctuarium. La musica non è solo una risposta a ciò che avviene sullo schermo, ma potenzia anche la narrazione, sprofondando i giocatori nell'atmosfera angosciante di ogni regione. Leo cita l'esempio di Fracture Peaks: il paese appare normale, ma la musica aggiunge una patina perturbante, lasciando trapelare l'oscurità di fondo. Ogni zona di gioco ha una propria identità sonora unica, che incorpora una varietà di strumenti ed elementi atti a catturare l'essenza dell'ambiente.

Le boss fight in Diablo IV offrono a Ted e Leo l'opportunità di esplorare diverse varianti di tono: "Usando l'orchestra con parsimonia nell’arco di tutto il gioco, si crea un netto contrasto in occasione di queste intense battaglie, potenziando l’impatto di questi momenti cruciali. Ciascun boss ha una propria sonorità distintiva, che enfatizza la sua natura demoniaca e contribuisce a una coinvolgente esperienza di gioco".

Nel passaggio da Diablo III a Diablo IV, Ted e Leo hanno cercato di trovare un equilibrio tra l’abbandono all'oscurità dei giochi precedenti e l'infusione nella colonna sonora di elementi nuovi e stimolanti. Hanno cercato di evocare sentimenti di raccapriccio, nostalgia e speranza, assicurandosi che Diablo IV avesse una propria, distintiva, colonna sonora piuttosto che imitare semplicemente il suo predecessore. Per entrambi i compositori, lavorare a Diablo IV è stato un sogno che si è fatto realtà, poiché la serie li ha ispirati durante i loro anni di formazione sia come musicisti che come videogiocatori.

Mentre i giocatori si imbarcano nel loro viaggio attraverso lo spaventoso mondo di Diablo IV, la colonna sonora realizzata fin nei minimi dettagli servirà loro da guida sonora. L’impegno di Ted Reedy e Leo Kaliski nel creare un'esperienza musicale coinvolgente ed emotivamente evocativa trasporterà i giocatori ancora più in profondità negli oscuri reami di Sanctuarium, facendo in modo che le melodie infestanti del gioco sopravvivano e rimangano con loro anche dopo aver spento lo schermo.

