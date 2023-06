GTA Online: ricompense a tema volo fino al 12 giugno

Gioca a GTA Online questa settimana per sbloccare gratis la livrea Monete Santo Capra per il Mammoth Avenger, una personalizzazione estetica stilosa per il formidabile velivolo militare nonché base operativa volante al centro di GTA Online: San Andreas Mercenaries, in arrivo il 13 giugno. Arricchisci il tuo guardaroba acquistando le nuove camicie casual, disponibili nei vari negozi d’abbigliamento sparsi per la città.

GTA$ e RP doppi nella Scuola di volo

Continua ad accumulare esperienza da pilota con le lezioni dellaper affinare abilità importanti per qualsiasi pilota desideroso di solcare il cielo e seminare il caos tra le nuvole per ottenere

GTA$ e RP doppi in Operazione Paper Trail

Aiuta l'Agente dell’ULP a indagare su una cospirazione ordita dai pesi massimi del settore petrolchimico in. Scava a fondo per scoprire la causa dell'aumento del prezzo del petrolio e sarai ricompensato confino al 12 giugno.

GTA$ e RP doppi negli Incarichi e nelle Sfide dei boss

Innalzati allo stato di CEO con almeno un associato al tuo servizio per partecipare agli Incarichi e alle, dove recupererai merce di contrabbando illecita, effettuerai consegne clandestine, prenderai parte a inseguimenti sfrenati con la polizia e altro ancora in cambio di GTA$ e RP doppi.

GTA$ e RP doppi in Atterra e sotterra

Lavorare di squadra è la chiave di, una modalità Competizione ad alta quota in cui squadre di paracadutisti lottano tra loro in aria per prendere il controllo del territorio sottostante. Conquista e metti in sicurezza l'area per ottenere

GTA$ e RP tripli nelle gare multiveicolo

Attraversa terra, aria e mare trasformando di volta in volta il tuo veicolo nelle gare multiveicolo. Effettua sfrenati avvitamenti e sfreccia verso il traguardo! In palio:

Veicolo di prova premium: Karin S95

Hao ha la capacità di migliorare anche le cose già di per sé eccezionali, come per esempio la Karin S95, un'auto sportiva da 10 e lode che, con le modifiche di Hao, raggiunge un vertiginoso 15 e lode extra plus.

Prova a tempo HSW della settimana

Metti alla prova gli esperimenti di Hao contro le forze della natura, contro la fisica e contro l'asfalto steso tra North Chumash e Palomino Highlands nella prova a tempo HSW di questa settimana.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Fai visita all'autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon Yetarian per ascoltare dei fantastici discorsi da venditore e ammirare la sua formidabile selezione di veicoli pronti per un giro di prova o l'acquisto immediato:

Dinka Blista Kanjo (compatta)

(compatta) Lampadati Novak (SUV) - 30% di sconto

(SUV) - 30% di sconto Pegassi Toros (SUV)

(SUV) Canis Kamacho (fuoristrada)

(fuoristrada) Imponte Beater Dukes (muscle car)

Autosalone Luxury Autos

Questa settimana ammira la vetrina dell'autosalone Luxury Autos per guardare più da vicino la(sportiva, 30% di sconto) e la(sportiva).

Veicolo trofeo: Vapid Dominator GTT

Piazzati tra i primi 3 posti nelle gare dell'Autoraduno di LS per quattro giorni di fila per portarti a casa la Vapid Dominator GTT, una predatrice alfa della categoria muscle car con cui attraversare sicuri la città.

Prova la Vapid GB200, la Lampadati Cinquemila e la Annis Remus

La Vapid GB200 (sportiva), la Lampadati Cinquemila (berlina) e la Annis Remus (sportiva) ti attendono pazientemente col pieno già fatto nell'area di prova per un semplice giro di prova o per partecipare alle Corse ai checkpoint e alle Prove a tempo.

Sul podio del Casinò Diamond: Zirconium Journey II

Nell'atrio del Casinò e Resort Diamond fa bella mostra di sé la ruota fortunata: falla girare per avere la possibilità di vincere diversi premi tra cui il Zirconium Journey II (furgone), una casa motorizzata per tutta la famiglia o per operazioni di natura più imprenditoriale e meno lecita (non ci permettiamo di giudicare).

SCONTI

Hangar - 20% di sconto

Migliorie e modifiche per l'hangar - 20% di sconto

Buckingham Pyro (aereo) - 20% di sconto

Buckingham Conada (elicottero) - 30% di sconto

Buckingham Alpha-Z1 (aereo) - 30% di sconto

Obey 8F Drafter (sportiva) - 30% di sconto

Lampadati Novak (SUV) - 30% di sconto

Bravado Gauntlet Classic Custom (muscle car) - 40% di sconto

Pfister Astron (SUV) - 40% di sconto

Sconti del Furgone delle armi

Trova il Furgone delle armi per approfittare dei suoi sconti, tra cui: 30% di sconto sullo storditore, 15% di sconto sulle armi da lancio e 20% di sconto sui giubbotti antiproiettile. Gli abbonati a GTA+ hanno anche diritto, tra gli altri sconti, anche a quello del 40% sul fucile pesante:

(40% di sconto per gli abbonati a GTA+) |

