Miglioramenti in arrivo per GTA Online

Aggiornamenti al Creatore di Rockstar, nuovi modi per tenere traccia dei progressi della carriera, modifiche ai bilanciamenti e altro ancora



È ora possibile riscattare tutti i veicoli distrutti in una volta sola quando chiami le Assicurazioni Mors Mutual .

La Mors Mutual non farà più pagare il servizio di recupero dei veicoli personali distrutti durante le missioni dei contatti.

Descrizioni personalizzabili per i garage così da individuare più facilmente le vetture preferite quando si chiama il meccanico.

È ora possibile selezionare le auto dai singoli piani del garage di Eclipse Blvd .

Premendo il tasto direzionale destro si attiva la modalità furtiva del nuovo aereo F-160 Raiju . Il decollo e l'atterraggio verticali (VTOL) passeranno ai tasti L3/LS. Tenendo premuto L3/LS mentre si pilota un velivolo VTOL si attiverà/disattiverà la modalità decollo/atterraggio verticali.

È ora possibile richiedere di nuovo la consegna di un Centro Operativo Mobile , un Avenger o un Terrorbyte attivi nei pressi della propria posizione tramite il menu Interazione.

Sono stati aggiunti ulteriori filtri per la selezione delle gare tramite il menu Attività.

La Willard Eudora e la Classique Broadway possono essere usate per gli incarichi da tassista se si usano le livree da taxi.

I veicoli meno usati sono stati rimossi da siti del gioco per migliorare l'esperienza di navigazione, ma potranno essere ottenuti tramite eventi degli autosaloni, come premi della ruota fortunata e in altri modi

Nel menu Interazione è disponibile la nuova opzione Diventa Capo, che include la rete Securoserv e i motorcycle club.

È ora presente l'opzione Acquista tutto relativa al reparto giubbotti antiproiettile di Ammu-Nation. Sono stati rimossi i requisiti di rango per questi ultimi.

I giubbotti antiproiettile verranno ripristinati dopo il riavvio rapido di una missione, pareggiando la situazione antecedente all'ingresso nella sala d'attesa.

Quando si equipaggia un giubbotto antiproiettile tramite la ruota delle armi, il tipo usato dipenderà dalla quantità di danni subita dal giocatore.

Il giocatore non riceverà più chiamate da Tom Connors o English Dave mentre si sta paracadutando o è in caduta libera.

Le missioni Omicidio di Martin Madrazo possono ora essere affrontate anche in singolo.

Ora è disponibile un comando alternativo per scattare nel menu Impostazioni (Tieni premuto per scattare).

I giocatori possono scegliere un nome per il proprio acido (attraverso il menu Interazione) per ricevere un bonus del 5% sulle vendite.

Sono stati rimossi i requisiti di rango per gli obiettivi giornalieri per consentire a più giocatori di partecipare.

Decine di nuovi accessori disponibili in tutti i Creatori, tra cui gigantesche pareti tappezzate di targhe automobilistiche, lattine di eCola, recinti distruttibili, mine subacquee e altro ancora.

È stata aggiunta la Neve come condizione ambientale per deathmatch, gare e Sopravvivenze. In più, delle aggiunte a tema di Halloween arriveranno più avanti quest’anno.

È ora possibile attivare e disattivare la colonna sonora.

È ora possibile assegnare delle divise alle squadre per permetterne il riconoscimento.

Ora per i deathmatch sono disponibili le squadre dinamiche (i giocatori possono cambiare squadra al rientro) e il prosciugamento della salute (si perde salute nel tempo). Inoltre sono state aggiunte nuove opzioni per le icone nel radar, la possibilità di bloccare le opzioni relative all'ora e alle condizioni climatiche nella sala d'attesa, la possibilità di indicare il tempo di rientro per oggetti e armi da raccogliere e altro ancora.

È stato aumentato il numero dei punti di rientro per i nemici nelle Sopravvivenze.

Lo strumento Rimuovi decorazioni sarà disponibile nel Creatore di Re della collina.

Il limite massimo di accessori utilizzabili su PC è stato portato a 300.

Siamo sempre desiderosi di scoprire le creazioni della nostra community. Taggatele con #CommunitySeries sul Social Club di Rockstar Games e su Twitter/Instagram per avere la possibilità di vederle segnalate e inserite nella serie della comunità.

Condivideremo nuove informazioni e aggiornamenti dettagliati non appena GTA Online: San Andreas Mercenaries verrà pubblicato. Per saperne di più, continuate a seguirci sul Newswire di Rockstar.

Approfittando del nuovo, esplosivo aggiornamento di GTA Online in uscita la prossima settimana, comprendente nuove missioni, nuovi veicoli, nuovi eventi e molto altro ancora, abbiamo continuato a migliorare l'esperienza di gioco con una serie di modifiche e miglioramenti per tutte le piattaforme.Ecco un elenco delle modifiche introdotte da GTA Online: San Andreas Mercenaries , in arrivo il 13 giugno:Aggiornamento dei veicoliAggiornamento del gameplayModifiche ai bilanciamentiI guadagni per molti oggetti collezionabili ed eventi come bottini sepolti e forzieri, sono stati incrementati. Abbiamo inoltre aumentato le ricompense di Via d'uscita di Gerald e Vita da super yacht del 25%.Abbiamo ribilanciato le armi sul P-996 Lazer e sul Mammoth Hydra (solo in modalità Freemode).Il cannone orbitale non può più essere ripristinato o rimborsato immediatamente per impedire che i giocatori vengano presi di mira ripetutamente.Progressi della carrieraTieni traccia delle tue attività criminali con i Progressi della carriera. Questa nuova funzionalità ti consente di visualizzare i tuoi progressi mentre prosegui la tua scalata verso il successo e crei il tuo impero criminale. Sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S tramite il menu principale o quello di pausa, rendendo più facile visualizzare i propri risultati sia per i neofiti che per i veterani.Restiamo sempre meravigliati dalla creatività della community di GTA Online, artefice di incredibili deathmatch, gare e altro che periodicamente segnaliamo e aggiungiamo alla serie della comunità . Per continuare a coltivare questa creatività orientata alla carneficina tipica di Southern San Andreas, abbiamo apportato alcune modifiche al Creatore di Rockstar , tra cui:

