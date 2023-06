BANDAI NAMCO ANNUNCIA SAND LAND, UN NUOVO ACTION RPG

BANDAI NAMCO EUROPE ANNUNCIA SAND LAND, UN NUOVO ACTION RPG BASATO SUL MANGA CLASSICO DI AKIRA TORIYAMA





Bandai Namco Europe ha annunciatoSAND LAND, un nuovo action RPG basato sul capolavoro di Akira Toriyama, creatore di DRAGON BALL e DR. SLUMP. Sviluppato da ILCA Inc.,SAND LAND è stato svelato durante il livestream “Kickoff Live” della Summer Game Fest di quest’anno e sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, and PC via STEAM.

Per il trailer italiano:





Immergiti in un mondo desertico in cui umani e demoni soffrono per un’estrema carenza d’acqua. Gioca e guarda il Principe dei Demoni, Beelzebub, lo Sceriffo Rao e il Ladro demone partire per un’avventura alla ricerca della Fonte Leggendaria nascosta nel deserto. Presentatosi come un “demone super malvagio”, Beelzebub ha un cuore puro come un ragazzino ma una forza sovrumana e poteri telepatici. Rao, lo sceriffo di una piccola cittadina, cerca l’aiuto dei demoni per salvare Sand Land dalla mancanza d’acqua. Anche Ladro, un vecchio e saggio demone abile nei furti accompagna Beelzebub e Rao nella loro avventura.

Nei panni di Beelzebub, i giocatori potranno esplorare un vasto mondo accompagnati dall’improbabile gruppo di demoni e umani. Sia che girino con diversi veicoli o che viaggino a piedi, i giocatori incontreranno pericoli e personaggi utili mentre scopriranno i tanti segreti diSAND LAND. Il combattimento con i mezzi motorizzati è una parte importante del gioco e sarà possibile avere accesso a molti veicoli personalizzabili e con diversi equipaggiamenti per attraversare il deserto, superare gli ostacoli e sconfiggere un grande assortimento di potenti nemici.

SAND LAND

è un popolare manga creato nel 2000 da Akira Toriyama, l’autore di DRAGON BALL and Dr. Slump, che ha guadagnato popolarità in tutto il mondo sin dalla sua pubblicazione. In un mondo desertico dove sia i demoni che gli umani soffrono per un'estrema siccità e carenza d'acqua, Beelzebub, il Principe dei Demoni, e Rao, lo sceriffo di una piccola cittadina, formano una squadra e partono per un'avventura alla ricerca di una sorgente d’acqua nascosta.





A dicembre 2022 è stato annunciato il progettoSAND LAND in cui vari partner si sono riuniti per portare questa classica IP manga nel maggior numero di media possibili. Il progetto è iniziato con la co-produzione di un film anime da parte dei Sunrise Studio di Bandai Namco Filmworks, Kamikazedouga Co. Ltd., e ANIMA Inc, seguito dall’annuncio ufficiale del videogioco di SAND LAND a giugno 2023.

