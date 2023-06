WBSC eBASEBALL: POWER PROS – 9 giocatori selezionati per l’Olympic Esports Series 2023

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia i nove giocatori WBSC eBASEBALL: POWER PROS selezionati per partecipare all’Olympic Esports Series 2023.

Le qualificazioni, cui hanno partecipato giocatori da tutto il mondo, si sono tenute tra marzo e aprile nell'ambito dell’Olympic Esports Series 2023. Otto i posti in palio per contendersi l’accesso alle finali, che si svolgeranno durante l’Olympic Esports Week in programma dal 22 al 25 giugno al Suntec Centre di Singapore.Dalle Japan Qualifier Final: Tomoki Noguchi - "Daylami", Takato Fujishima - "fujito", Hiroki Horiike - "TAIJYU" e Kazutaka Machida - "antimon".Le Global Online Qualifier 1st hanno incoronato l’americano Jacob Park – “KangGang”, su Nintendo Switch, e il cinese Wei-Chung Yu – “Hazuremon”, su PlayStation. A loro si sono uniti altri due giocatori da Taipei, vincitori delle Global Online Qualifier 2nd, Chia-Ming Wang – “CMWANG”, su Nintendo Switch, e Po-Yao Hsu – “DoubleBass”, su PlayStation.Chiude il cerchio Shoma Mori – “SHORA” che, avendo vinto l’Olympic Virtual Series 2021 ha ottenuto di diritto un posto all’Olympic Esports Finals 2023. Il decimo giocatore da Singapore, Paese ospitante, sarà selezionato durante l'evento di qualificazione finale.

