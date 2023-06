TOUR DE FRANCE E PRO CYCLING MANAGER 2023 DISPONIBILI

NACON e Cyanide Studio sono lieti di annunciare l'uscita del loro famoso duo annuale di giochi di simulazione ciclistica. Tour de France 2023 è ora disponibile su PC, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e Pro Cycling Manager 2023 è disponibile su PC.



A poche settimane dal lancio del 110° Tour de France, Tour de France 2023, il gioco ufficiale della competizione, festeggia il suo lancio! Oltre ad affrontare il percorso di quest'anno, i giocatori potranno scoprire la nuova modalità di gioco "Downhill of the moment", che si accompagna alla funzione "Race of the moment", che consente loro di mettersi alla prova contro altri giocatori nella classifica mondiale online . Nuovi punteggi di agilità e “media montagna” porteranno a incidenti imprevisti e arricchiranno le statistiche, per minare le varie strategie sviluppate dai giocatori. Infine, la simulazione delle collisioni migliorata, le traiettorie e il comportamento dell'intelligenza artificiale sempre più realistico miglioreranno ulteriormente il gameplay, per soddisfare le aspettative degli appassionati di ciclismo.





Nel Tour de France 2023, i giocatori pedalano tramite il loro controller per affrontare una selezione delle principali gare del calendario ciclistico professionistico: Tour de France, Liegi-Bastogne-Liegi, Flèche Wallonne, Parigi-Nizza, Critérium du Dauphiné, Parigi-Tours, e Parigi-Roubaix. Il Tour de France 2023 offre anche la possibilità di correre per uno dei 27 team ufficiali del World Tour e del Pro Tour tramite varie modalità di gioco e provare le emozioni di una competizione ciclistica professionistica.



In Pro Cycling Manager 2023, i giocatori gestiscono la preparazione della propria squadra attraverso un nuovo sistema di gestione del calendario degli allenamenti e delle attività. Le gare ufficiali sono state aggiornate per includere tutte le gare ASO del 2023 come il Tour de France, la Parigi-Roubaix o la Parigi-Nizza. Per rendere il gioco ancora più vicino alla realtà, le sue classifiche mondiali sono ora basate sul sistema della vita reale (classifica a punti UCI). È stato inoltre istituito un sistema di iscrizione per le domande delle squadre nazionali ai Campionati del Mondo. L'interfaccia utente è stata migliorata per una migliore giocabilità e una più facile navigazione nei menu.



Questo gioco di gestione offre ai giocatori la possibilità di diventare esperti strateghi, assumendo il ruolo di un direttore sportivo responsabile di una squadra di ciclismo professionistico. Identificano e selezionano i loro corridori da tutte le squadre professionistiche ufficiali del World Tour e del Pro Team, che devono quindi essere preparati a prendere parte alle oltre 130 gare disponibili nel gioco. La gestione si estende a tutti gli aspetti del lavoro del direttore sportivo, gestendo tutta una serie di fattori che influenzano il successo della propria squadra, come gli sponsor.



