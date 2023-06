Battlefield 2042 Stagione 5: Nuova Alba è disponibile da oggi

È il momento di fare squadra e di schierarsi nella Stagione 5: Nuova Alba di Battlefield 2042, disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme da oggi!

Nella Stagione 5, la lotta si sposta in un impianto industriale abbandonato in Repubblica Ceca, devastato dalla guerra e dalla natura, con la nuova mappa ispirata a Battlefield 4, Reclaimed. I giocatori dovranno fare squadra più che mai con il proprio team per sopravvivere, esplorando il luogo dell’incidente del treno deragliato, ideale per lo scontro tra veicoli, e una fitta foresta che richiede il combattimento ravvicinato conosciuta come Area di Atterraggio. La Turbina Abbandonata e il Deposito Militare offrono inoltre esperienze di gioco differenti, dalla verticalità al mettersi al riparo in spazi ristretti.

Di seguito una rapida descrizione dei contenuti aggiuntivi della Stagione 5:

Nuove armi

XCE Bar – Questo fucile di precisione ha una capacità di attacco migliorata per intercambiare complementi e affrontare i nemici a diverse distanze.



GEW-46 – Torna un classico preferito di Battlefield 4, che permette un’elevata stabilità con raffiche brevi negli scontri a media distanza.



BFP.50 – Un potente cannone a mano, che offre ai giocatori un’altra arma da fuoco per infliggere gravi danni a distanza ravvicinata.

Nuova gamma di detonazioni

Granata a molla – Una piccola granata che rimbalza in aria prima della detonazione.



Granata anticarro – Un fascio di granate che esplodono all’impatto contro i veicoli.



Mini Granata – Microgranate che possono essere lanciate più velocemente e più lontano di quelle normali.

I principali contenuti aggiunti saranno disponibili per tutti i giocatori come parte del Pass Battaglia gratuito di Battlefield 2042; ulteriori oggetti cosmetici possono essere guadagnati attraverso la versione del Pass Battaglia Premium.

Oltre a tutti questi contenuti, nella Stagione 5 arriveranno diverse novità per la giocabilità, tra cui il familiare sistema di gestione della squadra che consente ai giocatori di guidare e personalizzare il proprio team, una revisione dell'attrezzatura dei veicoli che migliorerà i ruoli sul campo di battaglia, armi Vault rielaborate e l'introduzione dei nuovi sistemi di armamento Thermal Tech e Heavy Anti-Air.

Nella Stagione 5 è in arrivo la settima e ultima mappa rielaborata, Clessidra, che presenta un nuovo percorso sotto l'autostrada. La mappa ridurrà la distanza tra gli obiettivi per migliorare la copertura, la visuale e il combattimento.

