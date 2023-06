Annunciato Le Mans Ultimate

Annunciato il gioco ufficiale della 24 Ore di Le Mans chiamato "Le Mans Ultimate"







In riconoscimento del FIA World Endurance Championship - l'ultima sfida di gare di durata, auto che rappresentano il massimo in termini di tecnologia, durata e prestazioni e che si svolgono nell'ultima sede del motorsport, ci può essere solo un nome per il gioco ufficiale per la 24 Ore di Le Mans e FIA WEC: Le Mans Ultimate.

Previsto per dicembre 2023, anno speciale del centenario dell'Automobile Club de l'Ouest, proprietario e fondatore della 24 Ore di Le Mans, il gioco è stato sviluppato dallo Studio 397 e catturerà tutta l'emozione, la velocità e la gloria del mondo più famoso e prestigioso evento motoristico di durata.Studio 397, gli sviluppatori dietro la piattaforma rFactor 2, hanno un pedigree per i giochi e le corse di auto sportive - con il loro nome che riflette la straordinaria impresa di Audi Sport nel 2010, dove il suo prototipo R15 ha doppiato il Circuit de la Sarthe 397 volte prima di ottenere la vittoria.

Il gioco basato su PC conterrà auto e circuiti ufficiali della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship, che ovviamente ha come evento principale la 24 Ore di Le Mans.Per la prima volta saranno incluse le Hypercar di Ferrari, Peugeot, Porsche e Toyota, che – insieme ai modelli di tutte le auto dei partecipanti al WEC per l'intera stagione 2023 – gareggeranno su piste iconiche come Spa-Francorchamps, Monza, Fuji e Circuito della Sarthe.



Oltre a modelli ad alta fedeltà di auto e circuiti, la fisica e le prestazioni leader della categoria del motore fisico dietro rFactor 2 saranno introdotte nel nuovo gioco, oltre a ulteriori funzionalità di gioco e competizione innovative associate alle gare di resistenza.Il gameplay online sarà alimentato da RaceControl, un nuovo sviluppo di Motorsport Games che alimenta un'esperienza multiplayer interattiva.Le caratteristiche includeranno sia gare competitive che più casuali, oltre alla possibilità di ospitare una sessione privata.Forse la cosa più innovativa è che il gioco dovrebbe includere una modalità di gara asincrona collaborativa, in base alla quale una squadra di giocatori può intraprendere i propri stint in un momento e una data a loro adatti, con ogni membro che si adatta al proprio tempo in macchina in base ad altri impegni o fuso orario. vincoli.

La possibilità dei fan di essere coinvolti nello sviluppo finale

Invitati dall'ACO, sul posto al Circuit de la Sarthe dal 7 all'11 giugno ci saranno rappresentanti di Le Mans Ultimate che offriranno ai fan e agli spettatori un'esclusiva anteprima First Look Presentata da Thrustmaster. Basati nella Gaming Zone nell'area Family, ci saranno 10 simulatori su cui il pubblico potrà guidare la Porsche 963 Hypercar o la Ferrari 488 GTE ed emulare i propri eroi della vita reale completando i giri della pista.

Un concorso supportato da Thrustmaster consente a tutti coloro che si iscrivono per giocare di partecipare a un'estrazione a premi per vincere un volante e una base Thrustmaster T818 in edizione limitata.I fan potranno anche fornire feedback e opinioni in un sondaggio post-gioco.

Pierre Fillon, Presidente dell'Automobile Club de l'Ouest: “Quest'anno la 24 Ore di Le Mans celebra il suo centenario e il prestigio della corsa non ha eguali. È naturale, in questa nuova età dell'oro dell'endurance, che gli appassionati vogliano vivere le corse in prima persona, o quasi. I videogiochi di oggi danno loro proprio questa opportunità. Sulla scia del successo indiscusso della Le Mans Virtual Series e della Virtual 24 Hours of Le Mans, Le Mans Ultimate è il... gioco definitivo quando si tratta di simulare le sensazioni che i piloti provano al volante. Un grande grazie a Motorsport Games e Studio 397 per un gioco che ha tutti gli ingredienti per essere estremamente popolare!

Fr éd éric Lequien, CEO del FIA World Endurance Championship: “Con la 24 Ore di Le Mans di quest'anno, il quarto round del FIA WEC, che celebra il suo 100 ° anniversario, ha fornito la piattaforma perfetta per la presentazione di Le Mans Ultimate fan entusiasti in tutto il mondo. Il team di Motorsport Games e Studio 397 si impegnano a creare un prodotto che possa aiutare a portare le gioie delle gare di resistenza ai giocatori di tutto il mondo. Non vediamo l'ora di vedere il prodotto finale entro la fine dell'anno!”

Stephen Hood, CEO Motorsport Games: “È fantastico togliersi le coperte e presentare al mondo Le Mans Ultimate per la prima volta. In questo centenario, abbiamo lavorato a stretto contatto con l'ACO per portare l'emozione della 24 Ore di Le Mans e del FIA WEC alle persone di tutto il mondo. Miriamo a farli sentire coinvolti in Le Mans Ultimate fin dall'inizio, portandoli in un viaggio di gioco con aggiornamenti e copertura dietro le quinte attraverso i nostri canali di social media per mostrare lo sviluppo e l'entusiasmo che tutti abbiamo allo Studio 397 e Motorsport Games per produrre la migliore esperienza per i giocatori e gli appassionati di sport motoristici.

