Proscenic si prepara all’estate con tanti prodotti in offerta

Aiutanti per la pulizia della casa, come robot aspirapolvere, aspirapolveri senza fili e lavapavimenti, ma anche friggitrici ad aria per una cucina sana e gustosa, scontati dal 19 fino al 40% sul prezzo di listino





Proscenic, azienda leader nel settore degli elettrodomestici intelligenti, si prepara all’estate con una serie di prodotti in offerta: il periodo di validità delle promozioni si concluderà l’11 giugno. Tanti i prodotti scontati, dal 19 fino al 40% sul prezzo di listino: aiutanti per la pulizia della casa, come robot aspirapolvere, aspirapolveri senza fili e lavapavimenti, ma anche friggitrici ad aria per una cucina sana e gustosa. Di seguito l’elenco completo:

I robot aspirapolvere intelligenti Floobot X1 e V10 sono tra le ultime novità di casa Proscenic. Entrambi i dispositivi fanno dell’autonomia e della versatilità d’uso i propri cavalli di battaglia. Dotati di sistema di lavaggio ad alta frequenza Vibright, possono pulire in autonomia fino a 30 giorni consecutivi.

L’X1 si distingue dal “fratello” V10 per essere fornito anche di base di svuotamento automatico.







Prezzo originale X1: 499,00€

Sconto del -24%: 379€

Prezzo originale V10: 399,00€

Sconto del -40%: 239€







Il P12 è l’aspirapolvere senza fili che fa dell’autonomia, della versatilità d’uso i propri punti cardine. Dotato di una spazzola a rullo anti-groviglio potenziata, un motore brushless che gli fornisce di un’aspirazione di 33 kPa (120AW), raccoglie efficacemente lo sporco e i detriti sul pavimento. Inoltre, la setola guida dalla forma a V brevettata lavora con le spazzole interne per ridurre efficacemente i grovigli di capelli, offrendo prestazioni potenti.





Prezzo originale P12: 239,00€

Sconto del -30%: 169,15€







Il P11 Smart è un potente aspirapolvere senza fili con aspirazione ultra-forte da 30000 PA. Dotato di display touch e connesso all’app smart, grazie alla tecnologia VBoost aumenta automaticamente l’aspirazione quando incontra un tappeto. La batteria ha una lunga durata, con autonomia fino a 60 min. È compatibile con il set di spazzole specificatamente progettato da Proscenic per i possessori di animali domestici che, si sa... lasciano i loro peli ovunque in giro per casa!





Prezzo originale P11 Smart: 239,00€

Sconto del -29%: 169€





Dotato di un motore ad alta efficienza da 350 W, l’aspirapolvere senza fili i10 può generare fino a 25000 PA di aspirazione per pulire efficacemente qualsiasi pasticcio. La batteria rimovibile da 2200 mAh installata, permette un utilizzo fino a 50 minuti, e si ricarica velocemente (120-150 minuti).

Prezzo originale i10: 199,00€

Sconto del -29%: 139€





Il WashVac F20 è l’aspirapolvere wet & dry senza fili che aspira, lava e asciuga in un unico passaggio. Grazie ai suoi due serbatoi da 1L ciascuno, integra aspirazione e lavaggio in un unico passaggio, semplificando la pulizia su tutti i tipi di pavimenti. Il device, dotato di 4 modalità di lavoro-in-1, garantisce fino a 45 minuti di autonomia in modalità Smart.







Prezzo originale WashVac F20: 369,00€

Sconto del –19%: 299€







Le friggitrici ad aria Proscenic T20 sono perfette per chi è alla ricerca di un modello smart, affidabile e con ottime prestazioni in cottura. Inoltre, con l'applicazione Proscenic è possibile controllare la friggitrice ad aria, programmare e monitorare il processo di cottura.







Prezzo originale T20: 99€

Sconto del -20%: 79€

Proscenic







Dalla sua nascita nel 2013, Proscenic è diventata un'azienda leader nel settore degli elettrodomestici intelligenti. Si dedica a fornire agli utenti globali in oltre 60 paesi e regioni le migliori soluzioni, prodotti e servizi di dispositivi per la casa intelligente per aiutare ogni famiglia a migliorare la qualità della vita. L'obiettivo di Proscenic è quello di utilizzare il potere della tecnologia per rendere la vita più facile, più intelligente e più efficiente.







Attraverso un'analisi accurata dei big data e delle esigenze degli utenti, ha lanciato con successo una serie di robot pulitori, aspirapolvere senza filo, friggitrici e purificatori d'aria. Nel 2016, ha superato la certificazione nazionale come azienda high-tech e ora possiede decine di diritti di proprietà intellettuale.



Altre News per: proscenicpreparaall’estatetantiprodottiofferta