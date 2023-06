SUPER MEGA BASEBALL 4 È ORA DISPONIBILE

SUPER MEGA BASEBALL 4, RICCO DI SUPERSTAR, È ORA DISPONIBILE OVUNQUE, CON OLTRE 200 LEGGENDE DEL BASEBALL









Il quarto capitolo della serie di baseball acclamata dalla critica è ora disponibile su numerose piattaforme di gioco con il cross-play, con oltre 200 leggende del baseball, un nuovo sistema di chimica di squadra e un aggiornamento significativo della presentazione.

Guarda il trailer qui

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA), EA SPORTS e Metalhead, sono entusiasti di annunciare l’uscita globale di Super Mega Baseball 4 , l'ultimo capitolo della serie Super Mega Baseball, acclamata dalla critica. Super Mega Baseball 4 porta le emozioni e l’autenticità a nuovi livelli, includendo leggende del baseball reali e immagini divertenti, spensierate e realistiche, che i fan hanno apprezzato in tutto il franchise. Super Mega Baseball 4 è disponibile per la prima volta su PlayStation5 e Xbox Series X|S, includendo il cross-play nella Pennant Race e nelle Leghe online su tutte le piattaforme, tra cui Xbox One, PlayStation4, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Super Mega Baseball 4 porta l'amato franchise a un nuovo livello, offrendo un gameplay coinvolgente e vibrante che rimane fedele al franchise Super Mega Baseball che i giocatori amano. Il Baseball Hall of Famer David “Big Papi” Ortiz è il primo atleta in copertina del franchise per Super Mega Baseball 4. Più di 200 leggende del baseball come Babe Ruth, Hank Aaron, Jose Bautista, Randy Johnson e altri ancora sono pronti a scendere in campo tramite l'amata esperienza Super Mega League All-Stars.

"Siamo davvero entusiasti di presentare Super Mega Baseball 4 insieme a EA SPORTS e di portare la gioia del baseball visivamente spensierato ai giocatori di tutto il mondo", ha dichiarato Scott Drader, Studio Director e Senior Producer di Metalhead. "Con nuove ed entusiasmanti caratteristiche, i contenuti richiesti dalla comunità, una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, e una montagna di leggende fra le più importanti del baseball, non vediamo l'ora che i giocatori ce la mettano tutta!!".

Super Mega Baseball 4 porta con sé il più significativo aggiornamento della presentazione nella storia del franchise. Ogni angolo del gioco sarà più bello che mai, con una grafica straordinaria, le animazioni dei giocatori migliorate e nuovi splendidi stadi. Il gioco include una serie di nuove funzionalità in modalità fondamentali come Esibizione, Franchise, Gara dei Pennant, Stagione e Leghe online, tra cui:

Le leggende del baseball : oltre 200 leggende del baseball sono state integrate, insieme agli amati personaggi di Super Mega Baseball 4 . Gioca nel campionato delle leggende del baseball con squadre organizzate per epoca, o mescola le carte con Shuffle Draft, una nuova funzione che ti permette di scegliere sia le Leggende che le Super Mega All-Stars per creare un roster unico.

Nuove piattaforme e cross-play : Super Mega Baseball 4 si espande per la prima volta a PlayStation®5 e Xbox Series X|S, includendo sulle nuove piattaforme l'importantissimo cross-play in Pennant Race e nelle Leghe online, oltre a PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ e PC.

Le principali richieste della comunità : dalla nuovissima funzione di deckbuilding ispirata allo Shuffle Draft, alle caratteristiche ampliate dei giocatori, fino al nuovo sistema di chimica di squadra, che aggiungono un nuovo livello di strategia; decine di aggiornamenti richiesti dai fan - walks e runners automatici, two-way players, bullpens ampliati, free agent pools personalizzabili e altro ancora - si combinano per aggiungere nuova profondità al gioco.

Creators Classic League : Una nuovissima lega con cui i giocatori possono scegliere di giocare, composta da alcuni dei più grandi nomi del mondo del fandom del baseball, tra cui Jomboy Media, Mighty Goat, Koogs46, Shelfy, Fuzzy e molti altri!

Immagini : sperimentare un baseball autentico e cinematografico, grazie alle nuove telecamere, alle animazioni e all'illuminazione, offre un'ambientazione fedele in ogni stadio.

Audio : Il nuovo audio della folla, delle voci fuori campo e dei foley offre un notevole miglioramento in tutto il gioco, dalla casa base alle gradinate. Inoltre, i giocatori saranno immersi nei suoni del baseball grazie a una nuovissima colonna sonora con musiche originali e su licenza.



EA SPORTS Super Mega Baseball 4 è sviluppato a Victoria, British Columbia da Metalhead per PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam. I membri di EA Play † su Xbox, PlayStation e Steam sbloccheranno una versione di prova di 10 ore di Super Mega Baseball 4 .

