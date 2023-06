I CONTROLLER DI NACON APPRODANO A TIMES SQUARE

I CONTROLLER DI NACON APPRODANO LIVE A NEW YORK CON UNO SPOT A TIMES SQUARE

Nacon debutta a Times Square: Marco Mottura, talent e creator italiano, parte del celebre duo che conduce il canale di Twitch Roundtwo, è protagonista dello spot NACON protagonista a Times Square un billboard dove è stato proiettato il video dei controller NACON.



Sul Billboard del popolarissimo crocevia di Times Square, è stato proiettato lo spot interamente dedicato ai gamepad: https://youtu.be/kRsaMGXioew



I controller NACON, performanti per ogni tipo di giocatore, si possono scegliere in molteplici colori, sono ergonomici, facili da usare e ideali per chi cerca prestazioni e comfort.



Studiati a fondo per realizzare il prodotto migliore per ogni esigenza e garantire un alto grado di soddisfazione.



L’azienda NACON ha pensato anche a chi vuole giocare mentre è in viaggio, grazie al controller MGX PRO che offre a tutti i fan di Xbox un'esperienza di gioco ottimale su smartphone. Il vano regolabile si fissa saldamente a qualsiasi dispositivo Android, si connette al telefono tramite Bluetooth e, grazie alla batteria ricaricabile incorporata, garantisce fino a 20 ore di gioco.Per i giocatori pro, NACON ha realizzato invece REVOLUTION X, un controller premium perfetto per sessioni di gaming competitive su Xbox Series X|S, Xbox One e PC con Windows 10. Vanta altissime prestazioni e ti permette di dare una marcia in più alla tua esperienza di gioco grazie alle innumerevoli opzioni di personalizzazione e all' ergonomica professionale, che assicura un grip di livello superiore, oltre che un comfort senza compromessi.

