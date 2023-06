CS Pokémon Special Championship Torino 2023

L’IMPERDIBILE APPUNTAMENTO ITALIANO PER VOLARE ALLA FINALE DEI CAMPIONATI POKÉMON IN GIAPPONE



Questo fine settimana presso il Padiglione 1 del polo fieristico Lingotto Fiere a Torino, si terrà l’evento speciale del Campionato Pokémon 2023, che vedrà giocatori da tutto il mondo sfidarsi a Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto su Nintendo Switch, a Pokémon GO e al Gioco di Carte Collezionabili. L’appuntamento rappresenta un’occasione irripetibile per ottenere punti necessari per scalare la classifica e assicurarsi un posto nella finale che si terrà ad agosto in Giappone, a Yokohama. L’evento, imperdibile per un vero fan, verrà trasmesso anche in streaming con commento in italiano sul canale Twitch di Cydonia e Chiara dalle 8:30 alle 21:00 di sabato 3 e domenica 4 giugno.

Continua la stagione competitiva 2023 di Pokémon e questa volta è giunto il momento di giocare in casa. Oltre ai consueti eventicome i Campionati Regionali e Internazionali, i giocatori dei campionati divideogiochi e del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon hanno infatti un'ulterioreopportunità di aggiudicarsi Championship Point negli eventi speciali equesta volta si gioca direttamente in Italia, più precisamente a Torino . Sabato 3 e domenica 4 giugno ,infatti, presso il Padiglione 1 delpolo fieristico Lingotto Fiere saràpossibile cimentarsi in emozionanti sfide gratuite e aperte a tutti chepermetteranno ai più audaci di ottenere preziosi punti necessari per scalare laclassifica e “catturare” un posto in prima fila per la finalissima che si terràad agosto in Giappone , a Yokohama . Un appuntamento davveroimperdibile per ogni fan che si rispetti, per un weekend all’insegna deiPokémon sia a Torino che online, grazie alla possibilità di seguire l’eventodurante tutto il weekend anche in streaming sul canale Twitch Cydonia_Chiara dalle8:30 alle 21:00 sia di sabato, sia di domenica.

Il commento in streaming del creator Cydonia si concentrerà sulle sfidegiocate sui videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto per NintendoSwitch , ma non mancherannoemozionanti lotte sul Gioco di CarteCollezionabili e Pokémon GO . Lecompetizioni si divideranno in tre distinte categorie: junior (nati dal 2011 in poi), senior (nati dal 2007 al 2010 compreso) e master (nati fino al 2006 compreso) e potranno partecipare tutti i giocatori inpossesso di un ID allenatore registrato al Club Allenatori di Pokémon . Il torneo verrà giocato secondo i formatiufficiali del programma Play!Pokémon e le porte dellacompetizione si apriranno alle ore 8:00 di entrambe le giornate. Lo scorsoanno, Iltitolo di Campione è statoconseguito nella regione di Galar da FlavioDel Pidio , ma con la Teracristallizzazione e i Pokémon della Rovina diPaldea la sfida è di nuovo aperta!

L’eventosarà il più grande torneo di PokémonScarlatto e Pokémon Violetto sulsuolo italiano, nonché un’occasione imperdibile non solo per testare le proprieabilità e per passare un week end indimenticabile all’insegna del divertimento,ma anche e soprattutto per ottenere un gran numero di Championship Point , punti indispensabili per qualificarsi ai Campionati Mondiali in Giappone. Sonoben 784 , infatti, i postidisponibili per la categoria Masters e 200 i Championship Points in palio per il primo classificato.







Proprio per questo,parteciperanno al torneo non solo i più temerari allenatori nostrani, ma anchegiocatori provenienti da tutta Europa nel tentativo di ribaltare o confermarela top 16 della classifica delnostro continente. Non mancheranno inoltre una serie di attività parallele allesfide principali dedicate agli spettatori e a tutti coloro che non riuscirannoad accedere alle fasi finali, con tante sorprese e omaggi esclusivi. Tutto èpronto per vivere in prima persona due giorni di emozionanti sfide!L’appuntamento sarà il 3 e 4 giugno a Torino, oltre che indiretta sul canale TwitchCydonia_Chiara dalle ore 8:30 alle ore 21:00 di sabato e domenica. Che vinca ilmigliore!

