Hearthstone: Audiopocalisse, il Mini-set del Festival delle Leggende, arriva il 31 maggio

L'Audiopocalisse è giunta! Il 31 maggio Hearthstone pubblicherà 38 carte inedite nel Mini-set del Festival delle Leggende, Audiopocalisse. E.T.C. in persona entra in scena, insieme a nuove combinazioni Bi-classe e all'apparizione di una presenza demoniaca molto apprezzata nella Rissa e in Battaglia.



LA FINE DELLA MUSICA?



Il Festival delle Leggende va avanti da un po' e i Tauren Totem Truce di Millepicchi sono stufi del chiasso! E.T.C ha imbracciato la sua chitarra e ha chiesto a tutte le band in gara del festival di unire le forze contro i Totem Truce per salvare il destino della musica su Azeroth! Lascerai che la musica si spenga o lotterai per mantenere le buone vibrazioni?







MISCHIAMO LE CARTE!





Niente colpisce come l'esperienza condivisa di partecipare a un festival, e i partecipanti lo sanno bene. Chi ha gusti eclettici ha scelto di mostrare il proprio amore per più generi musicali con nuovissime combinazioni Bi-classe, tra cui servitori e magie.

Ci sono anche nuove carte Remixate che ottengono un effetto bonus in mano, cambiando di effetto a ogni nuovo turno.

L'Eterno Conflitto si è riversato nella Locanda! Diablo in persona tornerà come eroe in Battaglia dal 5 al 7 giugno. Inoltre, la Rissa a tema Diablo si svolgerà per due settimane di fila, dal 7 al 21 giugno. I giocatori potranno mettere alla prova il loro coraggio contro il misterioso Oscuro Viandante in questa epica battaglia tra boss (in cui la progressione viene salvata in ogni sessione!) e otterenere come ricompensa un dorso delle carte impressionante.

I giocatori potranno sfoggiare il loro lato letterario con i nuovi oggetti cosmetici a tema storia classica. Ce n'è per tutti i gusti, tra cui Elise Topo di Biblioteca, il maestoso Gargoyle Gul'dan e l'affascinante Thrall Principe Rana, disponibili nel negozio.

DIABLO TORNA ALLA LOCANDAOGGETTI COSMETICI

