PlayStation Showcase - video

Ecco il video del l PlayStation Showcase per chi non ha potuto vedrlo ieri. Nel video i nuovissimi giochi in sviluppo e agli aggiornamenti su titoli in arrivo da PlayStation Studios e dai third party c on più di un’ora e 33 titoli svelati





Altre grandi notizie dagli sviluppatori:





Annunciato il gameplay di Marvel’s Spider-Man 2

Fairgame$, un’esperienza di rapina organizzata competitiva in arrivo su PS5 e PC

Alan Wake 2 disponibile su PS5 dal 17 ottobre

Annunciato il primo gameplay di Assassin’s Creed Mirage, disponibile dal 12 ottobre

Foamstars, annunciato un nuovo sparatutto per party su PS5 e PS4

Ecco i due nuovi personaggi giocabili annunciati per Granblue Fantasy: Relink!

Annunciati i primi filmati della Modalità VR di Resident Evil 4 per PS VR2

Incontra amici e nemici nel mondo incantato di The Plucky Squire

Presentazione di Sword of the Sea, un nuovo gioco di Giant Squid





Fonte: blog.it.playstation.com



Altre News per: playstationshowcasevideo