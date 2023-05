LG SPINGE SULLE SOLUZIONI BUSINESS PER LA RICARICA ELETTRICA

LG amplia ulteriormente le proprie soluzioni di ricarica per i veicoli elettrici (EV), affermando un ruolo sempre più strategico dell’azienda nel segmento in forte crescita ed espansione delle colonnine di ricarica EV. Ieri è stata inaugurata infatti la partenza ufficiale della produzione di tecnologie innovative per ricaricare veicoli elettrici da parte della società specializzata nel settore HiEV Charger (nota in precedenza come AppleMango), acquisita da LG, GS Energy e GS Neotek nel 2022.





L’evento di celebrazione è stato ieri l’occasione per presentare l’intera gamma di prodotti, un portfolio completo per rispondere alle molteplici esigenze del mondo dell’auto elettrica. Quattro differenti modelli - due da 7kW, per montaggio a parete e a terra in appoggio, e due a ricarica rapida da 100kW e 200kW) - che si adattano facilmente a spazi e ambienti diversi (come case private, uffici e strutture commerciali), e che richiedono una modalità di installazione facile e immediata.





Le nuove stazioni di ricarica vantano caratteristiche di impatto concreto per questo segmento come livelli di sicurezza avanzati e resistenza all'acqua e alla polvere grazie alle funzioni di protezione elettrica e termica durante la ricarica. Inoltre, la profondità ridotta permette di sfruttare al massimo lo spazio a disposizione, mentre la presenza di due connettori consente di massimizzare le performance, ricaricando due veicoli contemporaneamente, e infine le funzioni di rilevamento del blocco del connettore e degli aggiornamenti da remoto ne facilitano la gestione.





Facendo leva sul proprio know-how e sulle competenze tecniche nei settori B2C e B2B, LG fornisce soluzioni differenziate in grado di garantire un'esperienza sempre di valore. Le solide capacità dell'azienda in ambito produzione, controllo qualità, assistenza post-vendita e gestione della catena di fornitura sono le basi necessarie per un successo di lungo periodo nel settore delle soluzioni di ricarica EV. LG sta infatti pianificando nuovi lanci di prodotto e collaborazioni in tutto il mondo per far crescere questo business e supportarne lo sviluppo.





Secondo Roland Berger, società di consulenza strategica, il mercato globale delle soluzioni di ricarica EV crescerà fino a 186 miliardi di dollari entro il 2030. Quest'espansione sarà guidata da diversi fattori, tra cui le continue evoluzioni normative per proteggere il pianeta e il rapido progresso dell'elettrificazione dei veicoli.





"L'avvio della produzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici segna una tappa importante per LG che ci spinge verso l’opportunità di diventare un fornitore completo di soluzioni di ricarica elettrica”, ha dichiarato Suh Heung-kyu, vicepresidente e responsabile della divisione Electric Vehicle Charging di LG Electronics Business Solutions Company. "Ci impegneremo al massimo per garantire da un lato soluzioni di ricarica EV semplici e veloci destinate ai proprietari di veicoli elettrici, e dall’altro soluzioni di ricarica EV diversificate e nuovi servizi a completa disposizione dei nostri partner".



