Immortals of Aveum - gameplay trailer

Nel PlayStation Showcase di ieri, EA e Ascendant Studios hanno presentato il nuovo gameplay trailer ufficiale di Immortals of Aveum, lo sparatutto magico single player in prima persona in uscita il 20 luglio. Questo nuovo entusiasmante trailer fornisce maggiori dettagli sull'epica lotta intrapresa, durante la Sempiguerra, da Jak e dall'Ordine degli Immortali contro Sandrakk, il signore della guerra di Rasharn, e il suo pantheon di malvagi maghi combattenti.



I giocatori affronteranno innumerevoli nemici, ciascuno con le proprie debolezze e abilità uniche. Legioni di maghi combattenti, potenti boss, temibili bestie fantasy e Fabrichi: il gioco promette battaglie avvincenti e incontri epici che metteranno a dura prova anche i giocatori più abili. La magia è il fulcro sia dell'attacco che della difesa contro i nemici. Solo chi padroneggerà in modo abile e creativo tutti e tre i colori sarà premiato.





Guarda il nuovo trailer su YouTube e scopri di più riguardo a Immortals of Aveum.



Immortals of Aveum sarà disponibile in versione fisica e digitale il 20 luglio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e su PC tramite EA App, Steam e Epic Games Store.

