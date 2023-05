Tower of Fanasy, in arrivo il nuovo simulacro Rubilia

Oggi, Level Infinite e Hotta Studio annunciano l’ultimissimo simulacro in arrivo in Tower of Fantasy, Rubilia. Inoltre, il gioco è da oggi finalmente disponibile anche su Epic Games Store.



La dottoressa Rubilia era l'ex capo del Progetto Listener e sta nuovamente partecipando agli studi sulle Entità del Grayspace, questa volta sotto forma di Abyssant. Pochissime persone sono a conoscenza del suo futuro come Abyssant, poiché il pubblico in generale la ricorda ancora solo come una ricercatrice eccezionale e una scienziata promettente. Le possibilità di Rubilia di tornare nella normale società umana sono scarse, ma con la sua arma, Lost Art, Rubilia sarà una parte molto importante delle avventure di Vera.

Il Trailer di Rubilia







A proposito di Tower of Fantasy





Ambientato centinaia di anni nel futuro, dopo che l'umanità è sfuggita al collasso dell'ambiente terrestre ed è fuggita sul lontano pianeta di Aida, l'azione open-world di Tower of Fantasy ha riscosso un grande successo tra i giocatori in Cina e presto anche i giocatori del resto del mondo potranno godersi a pieno il titolo. I giocatori potranno sperimentare uno stile artistico sci-fi post-apocalittico ispirato agli Anime, uno sviluppo libero dei personaggi, obiettivi coinvolgenti e combattimenti entusiasmanti attraverso battaglie avvincenti e un'emozionante esplorazione del mondo di gioco.



