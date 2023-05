Capcom - PlayStation Showcase

Rivelati i trailer di gioco in modalità VR di Dragon's Dogma 2, Street Fighter 6 e Resident Evil 4 durante il PlayStation Showcase

Oggi, durante il PlayStation Showcase, Capcom, uno dei principali sviluppatori ed editori mondiali di videogiochi, ha presentato le riprese dell'attesissimo gioco di ruolo d'azione Dragon's Dogma 2 , un mash-up corpo a corpo per l'imminente Street Fighter 6 , e un primo sguardo alla modalità VR di Resident Evil 4 in arrivo esclusivamente su PlayStation VR2. Il classico di culto Dragon's Dogma è uscito nel 2012 e da allora la serie ha venduto oltre 7,2 milioni di unità in tutto il mondo oltre a ispirare una serie animata Netflix originale.





Dragon's Dogma 2 è stato annunciato all'inizio della celebrazione del "10° anniversario di Dragon's Dogma " e questo nuovo trailer offre ai fan un primo sguardo al mondo fantasy ricco di dettagli e profondamente esplorabile creato utilizzando la fisica coinvolgente, l'intelligenza artificiale dei personaggi e le ultime novità in fatto di grafica da RE ENGINE di Capcom. Il trailer ha anche introdotto alcuni dei personaggi chiave che gli Arisen incontreranno mentre forgiano il loro destino. Dragon's Dogma 2 è ora in sviluppo per la console PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Street Fighter 6 uscirà il 2 giugno 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, mentre il DLC gratuito Resident Evil 4 VR Mode arriverà esclusivamente su PlayStation VR 2 per PlayStation 5.





Ascend, Arisen e Uccidi il drago in Dragon's Dogma 2



Dragon's Dogma 2 inizia in una prigione sotterranea, dove la voce del drago riecheggia nella nebbia dei ricordi perduti. Con il cuore rubato dal Drago, l'Arisen si trova sulla strada per uccidere quel simbolo della distruzione del mondo mentre si libra nel cielo con enormi ali, sputando fiamme che bruciano ogni cosa sul suo cammino. Tra i domini degli umani e la nuova razza dei beastren, un eroe deve compiere il proprio destino dimenticato e reclamare il trono. Fino a tre misteriosi esseri ultraterreni, noti come Pedoni, accompagnano gli Arisen durante il loro viaggio. Le pedine creano la sensazione di un'esperienza di gioco cooperativa offrendo caratteristiche, abilità e conoscenze uniche acquisite dalle loro esperienze con altri Arisen.





Dragon's Dogma 2 - 1st Trailer







Questo gioco di ruolo d'azione basato sulla narrativa per giocatore singolo sfida i giocatori a usare la propria creatività e curiosità per plasmare la propria esperienza. Che si tratti della vocazione del tuo Arisen, delle pedine selezionate per la tua squadra o del tuo approccio a situazioni di gioco sfaccettate, il mondo di Dragon's Dogma 2 ruota intorno alla scelta. L'avanzato RE ENGINE di Capcom produce una grafica vividamente dettagliata e ad alta fedeltà combinata con una fisica coinvolgente e un'IA dei personaggi complessa e reattiva per creare un'ambientazione in cui le decisioni e le loro conseguenze prendono vita. Sia il tuo gruppo di pedine che i nemici reagiranno in modo dinamico alle tue azioni sul campo di battaglia, sia che tu ti aggrappi alle spalle dei mostri o cerchi di eliminarli da lontano. La tua vocazione ti consente di scegliere il tuo stile di gioco e se utilizzerai spade, archi o potenti magie per mettere all'obbedienza i tuoi nemici. Con il futuro dell'Arisen velato di mistero, quali sfide e trionfi attendono sulla via del loro destino?





Colpisci le strade!



Street Fighter 6 si sta preparando per la sua imminente uscita globale e ha mostrato scene inedite di World Tour, la nuova modalità storia per giocatore singolo ambientata nell'universo di Street Fighter . Dall'interazione con tutti i 18 leggendari Maestri come Chun-Li e Ryu, alla scoperta del vero significato della forza, i giocatori viaggeranno attraverso aree del mondo aperto mentre personalizzano il proprio avatar personale mescolando e abbinando stili di combattimento e mosse speciali.





Street Fighter 6, in uscita il 2 giugno, è ora disponibile per il preordine e rappresenta la prossima evoluzione della serie Street Fighter con una combinazione di innovazioni di gioco di combattimento uniche e ricche di contenuti in tre modalità di gioco completamente nuove: Fighting Ground, World Tour e Battle Hub.





Trailer Resident Evil 4 - https://youtu.be/-L1EuRo54pI







Sperimenta l'avanguardia dell'immersione con la modalità VR di Resident Evil 4



Avvicinati ancora di più all'acclamata storia di sopravvivenza di Leon S. Kennedy con il DLC gratuito Resident Evil 4 VR Mode in arrivo esclusivamente su PlayStation VR2 per coloro che possiedono il gioco su PlayStation5. Il PlayStation Showcase ha offerto ai fan impazienti un primo sguardo al gameplay, dimostrando come il controller PlayStationVR2 Sense renda i sistemi di gioco di base come la parata degli attacchi nemici ancora più coinvolgenti e intuitivi. Maggiori informazioni su quando i giocatori potranno sperimentare in prima persona la modalità VR di Resident Evil 4 saranno condivise in un secondo momento.





Ulteriori informazioni su Dragon's Dogma 2 e la modalità VR di Resident Evil 4 saranno rilasciate in un secondo momento.



