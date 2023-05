Trust presenta i controller sostenibili MUTA

Il nuovo controller Muta è

disponibile anche nella versione wireless









Sono finalmente arrivati i nuovissimi Muta e Muta Wireless, gli ultimi controller di gioco di Trust che rappresentano un'importante aggiunta al portfolio dell'azienda. Oltre ad offrire caratteristiche uniche che ogni gamer apprezzerà, i device sono stati anche progettati pensando all’ambiente.









Con il 2023 destinato ad essere un anno chiave per l’industria del gaming, i controller Muta di Trust segnano il primo dei numerosi lanci previsti quest’anno dalla divisione gaming dell’Azienda del 2023. Sostituendo gli attuali controller Yula, questa nuova generazione di gamepad offre, non solo un design elegante e rinnovato, ma anche più sostenibile. Realizzati, infatti, con il 75% di plastica riciclata, i due controller Muta (anche in formato wireless) sono in linea con la mission aziendale di Trust per una produzione più sostenibile anche nel settore del gaming.





Il Muta Wireless è un vero e proprio gioiello nel portafoglio di Trust Gaming: gli utenti avranno infatti a disposizione diversi modi per utilizzare il loro dispositivo, con tre modalità di connessione: tramite ricevitore USB a 2,4 GHz, Bluetooth o cavo USB e la compatibilità con PC, laptop, Android, iOS, Nintendo Switch…





La funzione wireless consente ampia libertà di movimento, mentre la batteria ricaricabile integrata permette di non interrompere mai il gioco, anche durante la ricarica. Inoltre, grazie al sensore di movimento di Nintendo Switch, i giocatori possono sperimentare giochi compatibili con il motion control come mai prima d'ora.





Entrambe le versioni wireless e cablate sono dotate di una serie di funzionalità aggiuntive:

Trigger sensibili alla pressione per un controllo più preciso e accurato durante il gioco.

Cover D-pad intercambiabili per poter personalizzare il proprio gamepad

Feedback realistico a vibrazione adattabile per un'esperienza di gioco completamente coinvolgente

Un cavo extra-lungo da 3 m per la ricarica (wireless) e la capacità plug & play (con cavo)

15 pulsanti reattivi, 2 joystick analogici e un D-pad a 8 direzioni





Muta e Muta Wireless sono già disponibili al prezzo di €29,99 e €39,99 per la versione wireless.

