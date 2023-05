Samsung presenta “TALK ‘N PLAY: Embrace your game”

Samsung presenta la prima stagione del nuovo format “TALK ‘N PLAY: Embrace your game”, l’appuntamento con i Samsung Morning Stars tutto dedicato all’intrattenimento

I primi tre appuntamenti del talk show saranno trasmessi mercoledì 24 maggio, il 7 e il 21 giugno su Twitch con la conduzione dell’host Lapo Raspanti, in arte Terenas, e di Mattia Ferrari, in arte VictorLaszlo88

Samsung Electronics è pronta a lanciare un nuovo appuntamento dedicato al mondo del gaming e dell’intrattenimento con il nuovo talk show “TALK ‘N PLAY: Embrace your game”.

I primi tre episodi, trasmessi in live su Twitch mercoledì 24 maggio, 7 e 21 giugno, saranno interamente dedicati al mondo del gaming e del cinema, in attesa dell’evento di Giffoni Good Games che vedrà la partecipazione di Samsung.

I protagonisti saranno i Samsung Morning Stars, il team eSports di Samsung, che metteranno a disposizione degli spazi completamente dedicati alle proprie passioni, alternando momenti di talk show, interazioni con i fan e live gameplay, ma non mancheranno dibattiti che spazieranno dal mondo del cinema a quello dei videogiochi nei prossimi mesi.

A condurre gli episodi e ad accogliere gli ospiti della puntata si alterneranno due host d’eccezione:Terenas, nome d’arte di Lapo Raspanti, uno dei più importanti esponenti della community italiana di League of Legends, di cui è anche caster ufficiale, e Mattia Ferrari, in arteVictorLaszlo88.

Il primo episodio, mercoledì 24 maggio, accoglierà la Tiktoker e streamer emergenteShioriboh, mentre il secondo e il terzo, live mercoledì 7 e 21 giugno, avranno come protagonistaNisa, player ufficiale dei Samsung Morning Stars per Apex Legends. Gli episodi saranno trasmessi in diretta sia sui profili Twitch dei Morning Stars sia sui profili Twitch e YouTube dell’host della puntata.

Il terzo e ultimo appuntamento, con la presenza di entrambi gli host e di Nisa, sarà trasmesso in live dalSamsung Creator Lab, lo spazio gaming all’interno della Samsung SmartThings Home di Milano, il set perfetto per un indimenticabile finale di stagione, dotata di tutte le ultime novità proposte da Samsung. Ulteriore filo conduttore degli appuntamenti in agenda è l’ecosistema connesso Samsung che grazie all’app SmartThings, consente di gestire comodamente tutti i dispositivi Samsung anche da remoto, così da non dover mai rinunciare al piacere di giocare e di divertirsi. Oltre ai dispositivi di supporto alla puntata, saranno presenti molti altri prodotti Samsung, come il TV Neo QLED QN90C, per vivere un’esperienza di gaming straordinaria con risoluzione 4K, gli smartphoneGalaxy S23, che consentiranno agli ospiti di interagire con la live chat degli utenti e i monitorOdyssey G9 e Odyssey Ark, che offrono esperienze di gioco sempre più immersive.

“Il gaming è da sempre al centro dell’innovazione di Samsung, proprio a partire da dispositivi innovativi e capaci di offrire momenti di intrattenimento di altissimo livello. Siamo felici di poter mettere a disposizione della community degli spazi tutti dedicati all’esplorazione di questo mondo in evoluzione e che coinvolge un numero sempre maggiore di utenti”.

La prima stagione di TALK ‘N PLAY sarà solo il punto di partenza di una serie di appuntamenti Samsung legati al mondo del gaming che si svilupperanno fino a novembre 2023. Il primo importante momento sarà la partecipazione di Samsung a Giffoni Good Games, la nuova convention dedicata al gaming e alla cultura interattiva, che si terrà a Giffoni Valle Piana (SA) sabato 1 e domenica 2 luglio, in qualità di Tech & Fun partner.

