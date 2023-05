Sony presenta la nuovissima vlog camera ZV-1 II con zoom grandangolare

Il video dedicato alla ZV-1 II: https://youtu.be/SxM7kkd_Cd4

L’obiettivo integrato e il corpo macchina compatto delle fotocamere della Serie ZV aprono a un pubblico più ampio di creatori di contenuti



Sony lancia ZV-1 II, la seconda generazione della fotocamera ZV-1, prima nata nella famiglia di vlog camera serie ZV, dotata di funzioni all’avanguardia super richieste dal mercato. Con un angolo di campo più ampio rispetto al modello precedente, la ZV-1 II aiuta i vlogger a realizzare contenuti più interessanti con una strepitosa qualità d’immagine.



Grazie al sensore Exmor RS di tipo 1.0 (equivalente a circa 20.1 megapixel effettivi), al processore BIONZ X™ e all’obiettivo ZEISS Vario-Sonnar T da 18-50mm F1.8-4i, la ZV-1 II permette a chiunque di sfruttare funzioni sofisticate, indipendentemente dalle proprie abilità creative. La ZV-1 II è uno strumento avanzato di dimensioni compatte, dotato di un ampio obiettivo da 18-50mmii in grado di immortalare sia selfie di gruppo che scene di interni in campo stretto e di realizzare registrazioni dinamiche di scene di vita quotidiana, supportate dalla funzione Multiple Face Recognitioniii, che adatta automaticamente il riconoscimento dei volti per mantenere ogni viso nitido e definito nei selfie con fino a tre persone.



“La ZV-1 II offre opportunità entusiasmanti ai content creator e sarà la preferita da molti, compresi vlogger, influencer e creatori di corti. La nuovissima vlog camera della serie ZV è stata sviluppata a partire dalle richieste di vari utenti, inserendo le funzioni più ambite dai vlogger”, ha affermato Yann Salmon Legagneur, Responsabile della divisione Imaging Products & Solutions Marketing di Sony Europe. “Ci stiamo impegnando per raccogliere i feedback della nostra community in modo da poter ampliare e potenziare la nostra serie ZV, proprio come abbiamo fatto con il modello ZV-1 II.”



Funzioni complete per vlogger e creatori di contenuti video



ZV-1 II dispone di una serie di nuove e gettonate funzioni, che consentono di migliorare i propri contenuti. Angolo ultra ampio e zoom – Con un angolo di campo di 18mmii è facile catturare delle belle immagini che comprendono tutta la scena, soprattutto quando si scattano selfie a “distanza di braccio”. Lo zoom ottico da 18-50mm con funzione Clear Image Zoom amplia delicatamente le immagini, riducendo al minimo la perdita di qualità, per realizzare una varietà di video cambiando l’angolo di visione.





Sensore di tipo 1.0 con funzione Bokeh Switch, per realizzare bellissime immagini con effetto bokeh attraverso la sfocatura dello sfondo con un semplice tocco.

Microfono intelligente a 3 capsule – In modalità automatica, la fotocamera riconosce i volti o gli oggetti e commuta automaticamenteiv la direzione del microfono integrato ([Frontale] o [Tutte le direzioni]). In modalità manuale, è possibile selezionare [Frontale] per i selfie, [Posteriore] per le riprese con narrazione o [Tutte le direzioni]. Lo schermo antivento in dotazione assicura la registrazione nitida della voce del soggetto nelle riprese in esterni. La Multi Interface Shoev e il jack per microfono da 3,5 mm consentono di collegare facilmente microfoni esterni.

La funzione Cinematic Vlog Setting risponde all’esigenza di catturare facilmente le immagini circostanti con una vlog camera e ottenere risultati sorprendenti con un semplice gesto. Basta toccare, infatti, l’icona della funzione a video e la fotocamera imposta automaticamente il formato CinemaScope (2.35:1) vi e il frame rate di 24 fpsvii , lo stesso dei film per il cinema. Per completare il lavoro, si possono utilizzare i pulsanti a video che permettono di scegliere tra cinque LOOK e quattro MOOD.

Creative Look supporta 10 lookviii predefiniti per soddisfare le preferenze creative di chi registra e le funzioni di imaging di livello professionale.

L’algoritmo di autoesposizione (AE) con priorità viso e l’effetto Soft Skin rilevano in modo automatico e immediato i volti e regolano l’esposizione, per ottimizzare la luminosità del viso, in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, l’effetto Soft skin leviga la pelle e i tratti del volto durante le riprese.

Sistema Fast Hybrid AF – Anche in 4K, per cui è richiesta una messa a fuoco precisa, ZV-1 II mantiene le immagini nitide con il medesimo sistema Fast Hybrid AF presente sulle fotocamere della Serie a. La funzione di transizione della velocità AF Transition Speed permette di selezionare la velocità di messa a fuoco durante la registrazione video, mentre la sensibilità AF in funzione del soggetto consente di controllare la messa a fuoco in base al movimento del soggetto e all’ambiente. Inoltre, la funzione Real-time Eye AF mantiene accuratamente la messa a fuoco su persone o animali, sia nelle foto sia nei filmati.

Impostazione Product Showcase: permette di realizzare comodamente video di recensione dei prodotti con transizioni di fuoco perfette tra il viso del reviewer e l’oggetto che si desidera mettere in evidenza.

Modalità S&Qvix: consente di impostare lo slow motion fino a 5x e il quick motion fino a 60x, per aumentare l’impatto delle scene di vita quotidiana. Su un’unica schermata ora è possibile impostare la combinazione di frame rate di ripresa e registrazione.

Sensibilità ISO da 125 a 12800: consente alla fotocamera di registrare immagini nitide con meno rumore, anche con scarsa illuminazione.

Stabilizzatore d’immagine elettronico con Active Mode: permette di catturare i contenuti mentre si cammina o in movimento ed è particolarmente utile per le riprese a mano liberax. Ideale per le riprese a mano libera in modalità Movie e Slow & Quick motion.

Filtro ND integrato: per ridurre l’esposizione di tre stop e consentire un bellissimo effetto bokeh di sfondo, anche in condizioni di massima luminosità.

Design compatto e leggero che facilita la portabilità, l’operabilità e la connettivitàLa vlog camera ZV-1 II è perfetta da usare in movimento; grazie al suo design compatto e leggero si porta comodamente in tasca o in una piccola borsa, nonostante il suo ampio obiettivo zoom. La ZV-1 II supporta diversi stili di riprese grazie allo schermo ad angolazione variabile perfetto per i selfie, all’impugnatura ergonomica del corpo macchina (o all’impugnatura opzionale GP-VPT2BT), al layout intuitivo dei tasti e dei comandixi e all’indicatore di registrazione sul lato anteriore del corpo. Il display del monitor è stato riprogettato con una cornice rossa vistosa che segnala chiaramente quando la registrazione è in corso. La ricarica avviene facilmente tramite il connettore USB Type-C.I creatori possono condividere facilmente i propri contenuti sfruttando la facile connessione allo smartphone. Grazie a Creators’ App, è possibile controllare la ZV-1 II dallo smartphone, monitorare lo stato della batteria e dei media, modificare la data e i nomi della fotocamera e trasferire facilmente immagini e video, anche in background. Inoltre, da Creators’ App si può eseguire facilmente l’aggiornamento del software.Anche eseguire lo streaming live di elevata qualità è semplice con ZV-1 II: basta infatti collegarla a un PC o a uno smartphone xiii con un cavo USB (non incluso) per poterla usare come webcam. Con Creative Look è possibile migliorare l’aspetto della pelle e regolare le sfumature per rendere i video più accattivanti per i meeting online e lo streaming live.I volti sembreranno più chiari e luminosi (Face Priority AE) e gli sguardi saranno sempre a fuoco (Real-time Eye AF).Design accessibile ed ecocompatibileIn linea con l’impegno di Sony per un futuro sostenibile, attraverso iniziative globali quali Road to Zero e l’obiettivo energie rinnovabili entro il 2030, ZV-1 II è stata sviluppata pensando innanzitutto alla sostenibilità. Il corpo macchina è stato ottenuto con materiali riciclati, come SORPLASTMxiv, per ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare alla funzionalità. La confezione è invece realizzata con l’esclusiva carta riciclata “Original Blend Material” di Sony, priva di plastica e facile da riciclare. L’utilizzo di materiali come il bambù, la canna da zucchero e la carta riciclata recuperata dagli scarti del mercato, rende questo imballaggio ecologico e di alta qualità.ZV-1 II include nuove funzioni di accessibilità che ne facilitano l’uso in vari modi, tra cui la funzionalità di lettura schermo per utenti con disabilità visive. Le funzioni di accessibilità permettono a chiunque di eseguire riprese e riprodurre video. Quando è attiva la funzione di lettura schermoxv, il testo delle schermate viene letto ad alta voce. La funzione di lettura schermo si attiva dalla scheda [Setup] impostando [Screen Reader] su ON. Il volume della lettura schermo si regola attraverso le impostazioni del menu [Sound Options]. Inoltre, la ZV-1 II comprende una serie di funzioni che aiutano a mettere a fuoco con precisione vari soggetti, come la funzione Real-time Eye AF per il riconoscimento automatico e la messa a fuoco di [Persone] o [Animali], o la funzione Real-time Tracking.

Le funzioni Focus Magnification e Peaking facilitano la messa a fuoco manuale, mentre funzioni come Touch Focus, Touch Tracking e Touch Shutter permettono all’utente di mettere a fuoco, tracciare e scattare semplicemente, toccando il soggetto sul monitor. Funzioni di accessibilità di ZV-1 II (voci elencate nelle specifiche): Screen Reader, Touch AE, Focus Magnifier, Peaking Display, Real-time Eye AF, Real-time Tracking, Touch Focus, Touch Tracking, Touch Shutter, Vari-angle LCD screen e Custom.



Disponibilità



La nuova ZV-1 II sarà disponibile a partire da giugno 2023 presso i rivenditori di Sony autorizzati.





Altre News per: sonypresentanuovissimavlogcamerazoomgrandangolare