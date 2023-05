Kingdom Rush Origins in arrivo domani per Xbox One

Giocatori Xbox, preparatevi! Ironhide Game Studio è lieto di annunciare che Kingdom Rush Origins, terzo capitolo della pluripremiata saga di Kingdom Rush, è in arrivo domani per Xbox One. Acclamato dalla critica di tutto il mondo, Kingdom Rush Origins si unisce a Kingdom Rush e Kingdom Rush Frontiers per completare la trilogia di iconici tower defense su Xbox One.



La storia inizia tre decenni prima degli eventi del primo Kingdom Rush, quando una minaccia sorge nel regno e costringe un clan mistico a difendere il proprio territorio. In questo emozionante prequel, comandate un esercito di elfi e difendete le vostre terre da serpenti marini, stregoni malvagi e ondate di gnoll, il tutto con l'aiuto di nuove torri, eroi e incantesimi per respingere ogni avversario.

In Kingdom Rush Origins, i giocatori scatenano la potenza delle truppe elfiche: Arcieri elfici, Maghi mistici, Druidi di pietra e la Fanteria elfica costituiscono la spina dorsale dell'esercito. Scoprite otto nuovi potenziamenti specializzati per le torri con oltre 18 abilità. Sconfiggete i nemici con tiratori elfici, orsi corazzati, potenti maghi e persino alberi giganti animati!

Principali caratteristiche di Kingdom Rush Origins

Affrontate 30 nuovi tipi di nemici e ingaggiate epiche battaglie con i boss. Affrontate orde di Gnoll, Ragni giganti e la terribile Twilight Army.

Padroneggiate e potenziate 16 eroi leggendari e i loro fantastici poteri e incantesimi.

Godetevi ore di gioco con oltre 80 obiettivi, con tre differenti difficoltà per principianti e veterani.

Giocate in diverse modalità di gioco: Classic, Iron ed Heroic.

Studiate i nemici e le torri grazie all'enciclopedia di gioco.

contiene un enorme quantità di nuovi contenuti e funzionalità, pur mantenendo l'aspetto caratteristico che milioni di persone hanno imparato ad amare.

