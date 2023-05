ASUS GeForce RTX 4060 e 4060 Ti

ASUS svela le nuove schede grafiche GeForce RTX 4060 e

GeForce RTX 4060 Ti

Le nuove versioni ROG Strix, TUF Gaming e ASUS Dual rendono accessibile la

serie NVIDIA 40 a un numero sempre più ampio di gamer

PUNTI CHIAVE

·ROG Strix GeForce RTX 4060 Ti: è una scheda video compatta, lunga 311,4 mm; assicura un volume d'aria superiore del 21% rispetto ai modelli precedenti; è alimentata da un singolo cavo PCIe ad 8 pin

·TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti: è lunga solo 300 mm, la soluzione ideale per assicurare la massima compatibilità con un'ampia gamma di case; è dotata di condensatori di grado militare per un funzionamento affidabile nel tempo

·ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti: disponibile in due varianti di colore, Standard Black e White Edition, e lunga appena 227 mm, si rivolge soprattutto a chi desidera realizzare un PC gaming aggiornato, ma dal minimo ingombro.





ASUS ha annunciato le nuove schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 4060 e 4060 Ti che arricchiscono le famiglie ROG Strix, TUF Gaming e ASUS Dual, offrendo agli utenti le più recenti architetture NVIDIA e le tecnologie all'avanguardia come il DLSS 3 per soddisfare le richieste di una più ampia platea di gamer mainstream.





I modelli RTX 4060 Ti sono i prodotti di punta di questa nuova serie, subito disponibili e caratterizzati da una soddisfacente dotazione di VRAM da 8 GB. A breve in commercio, anche varianti delle stesse schede grafiche ROG Strix, TUF Gaming, Dual e Dual White RTX 4060 Ti equipaggiate tutte con una VRAM ancora più ampia, da 16 GB, per offrire ai gamer alla ricerca di una grafica all’avanguardia ancora più risorse per impostare texture a elevata risoluzione ed effetti visivi di altissima qualità anche con i titoli più esigenti.

A seguito del lancio dei modelli RTX 4060 Ti, gli appassionati di gaming non dovranno aspettare molto per acquistare anche le schede grafiche ROG Strix GeForce RTX 4060, TUF Gaming GeForce RTX 4060, ASUS Dual GeForce RTX 4060 e ASUS Dual White GeForce RTX 4060, maggiori dettagli in merito saranno disponibili presto.

Le nuove GPU GeForce RTX 4060 Ti e RTX 4060 sono progettate per offrire prestazioni eccellenti a gamer e creator che giocano o lavorano a una risoluzione tipica di 1080p, garantendo 100 frame al secondo con ray tracing attivo e DLSS 3. La famiglia di prodotti GeForce RTX 4060 offre tutti i progressi dell'architettura NVIDIA Ada Lovelace, tra cui il rendering neurale DLSS 3, tecnologie di ray tracing di terza generazione a elevate velocità di frame e un encoder NVIDIA di ottava generazione (NVENC) con codifica AV1.

ROG Strix GeForce RTX 4060: domina con stile

I builder che vogliono equipaggiare il proprio PC gaming con hardware che offra un equilibrio imbattibile, senza dover scegliere tra prestazioni, funzionalità e stile audace possono affidarsi alla nuova ROG Strix GeForce RTX 4060 Ti, la soluzione perfetta per loro. Con lo stesso stile cyberpunk dei suoi gemelli più potenti della serie 40, questa scheda grafica è stata “contenuta” in un design da 3,1 slot che misura solo 311,4 mm in lunghezza, per una maggiore compatibilità con i vari case per PC in commercio. Inoltre, ha il vantaggio di essere a basso consumo energetico: richiede un singolo connettore di alimentazione a 8 pin.

Anche la nuova TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti offre uno switch Dual BIOS, in modo che gli utenti possano facilmente scegliere tra un funzionamento silenzioso o massime prestazioni. Il logo TUF ARGB sul dorso aggiunge un tocco di colore personalizzabile, mentre i condensatori di grado militare e il processo di produzione Auto-Extreme garantiscono eccellente durabilità e affidabilità nel tempo, tipiche di tutti i prodotti TUF.

ASUS Dual GeForce RTX 4070: bianca o nera, facile creare la build perfetta!

Rinnovate nel look e aggiornate con un sistema di raffreddamento migliorato, le schede grafiche ASUS Dual portano la potenza della serie GeForce RTX 40 ai gamer mainstream. ASUS propone due varianti di colore per questo modello: una, la ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti, racchiusa in una elegante livrea, insieme a una più originale e, con la ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti White Edition. Il design retro-futuristico aggiunge un tocco di personalità distintiva a queste schede, così come la visuale semi-trasparente del dissipatore di calore. Per quanti preferiscono uno stile più sobrio, entrambe le opzioni sono semplicemente perfette!

Scegliendo la Dual GeForce RTX 4060 Ti, tuttavia gli utenti otterranno funzionalità premium, tra cui una piastra posteriore in alluminio e ventilata, la tecnologia a 0 dB e le più recenti ventole Axial-tech con 11 pale. Ma il vero punto di forza della Dual è proprio nel suo nome: dispone di una soluzione di raffreddamento compatta a doppia ventola che riduce la lunghezza totale della scheda a soli 227 mm, cosa che la rende una scelta ideale per i builder che progettano un sistema che occupi poco spazio. Grazie alla presenza di un singolo connettore di alimentazione PCIe a 8 pin, la Dual GeForce RTX 4060 Ti può essere facilmente installata anche in una configurazione esistente, mentre i cuscinetti a sfera delle ventole assicurano una lunga durata nel tempo.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

Le nuove schede video TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti e ASUS DUAL GeForce RTX 4060 Ti, sia nelle varianti standard che OC Edition, saranno disponibili a partire da oggi, 23 maggio, presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico a partire 479,90 € IVA inclusa. Seguiranno poi gli altri modelli.

