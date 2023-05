Giuseppe Santo è il CAMPIONE NAZIONALE di RISIKO 2023

Dopo mesi di sfide disputate dal vivo e sul web, si è svolta oggi all’interno dell’evento Play Modena la finalissima del Torneo Nazionale di RisiKo! 2023 organizzata da Spin Master – Editrice Giochi, che ha decretato la vittoria di Giuseppe Santo, tra 32 partecipanti da ogni parte d’Italia. Il celebre Torneo Nazionale – che si disputa ininterrottamente fin dagli anni ’80 – ha decretato così un nuovo Campione Nazionale di RisiKo!, che eredita il titolo dal Campione Nazionale 2022, l’imprenditore ferrarese Alessio Montagnini. A consegnare a Giuseppe Santo l'ambito Trofeo davanti agli altri finalisti e al pubblico della fiera, Edgardo Di Meo, Senior Marketing Director di Spin Master Italia e Grecia.

Informatico di 51 anni di Barletta, Giuseppe Santo vive a Roma dove frequenta il RisiKo Club Ufficiale Il Gufo dal 2004. Gioca a RisiKo! da quando era adolescente ma è diventata una vera passione proprio quando ha conosciuto ed ha iniziato a frequentare l’associazione ludica della capitale e il mondo delle community di appassionati del celebre gioco. Questa è stata la sua prima finalissima, disputata con le armate verdi, le sue preferite.

Sono centinaia i giocatori che durante tutto l’anno si sono sfidati sul web oppure dal vivo nelle gare organizzate dai quasi 30 Risiko Club Ufficiali sparsi sul territorio italiano, per cercare di guadagnarsi un posto nella finale, che si è svolta domenica 21 maggio al Play Modena, articolata in 3 turni eliminatori, 2 semifinali e una finalissima.

RisiKo! è stato protagonista al Play Modena con un intero weekend di attività per gli appassionati del celebre gioco da tavolo: oltre alla possibilità di assistere alla finale del Torneo Nazionale, tutti i visitatori hanno potuto iscriversi al torneo RisiKo! Gigante, una sfida aperta a tutti, in versione “maxi”, disputata su una plancia di 140 mq, con tanto di carrarmatini colorati “extra large”, organizzata in collaborazione con l’associazione Corno Ti RisiKo! e il Club di Vidiciatico e che ha visto sfidarsi decine di gamers per tutto il weekend.

Dopo più di 45 anni di storia, RisiKo! è il gioco di strategia per antonomasia in Italia e quello con la più grande community ludica del Paese. Ben 30 club ufficiali sparsi su tutto il territorio nazionale, migliaia di tornei organizzati dagli anni ’80 a oggi, 2 milioni e mezzo di partite disputate nella versione digital: nella sua straordinaria storia, RisiKo! è entrato nelle case di oltre dieci milioni di italiani e il suo successo continua a crescere. Con la sua avvincente dinamica di gioco che permette di passare del tempo tra amici sfidandosi con arguzia e un po’ di fortuna, sta conquistando anche la GenZ: solo nell’ultimo anno RisiKo! ha venduto oltre 100.000 pezzi, un risultato straordinario per un grande cult entrato nell’immaginario collettivo italiano.



Altre News per: giuseppesantocampionenazionalerisiko2023