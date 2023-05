LEGO 2K Drive è ora disponibile in tutto il mondo

Spingete il pedale sui mattoncini: LEGO 2K Drive è disponibile ora in Italia

L'attesissimo titolo evolve l'esperienza dei giochi LEGO con un vasto mondo aperto, corse ad alto numero di giri e un sistema di personalizzazione molto dettagliato.





Oggi, 2K Games e LEGO Group hanno annunciato che LEGO 2K Drive, il gioco di avventure di guida AAA molto atteso, è ora disponibile in Italia per Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam ed Epic Games Store. Date un'occhiata al trailer di lancio ricco di divertimento in stile LEGO.

Nato dal team di esperti Visual Concepts, LEGO 2K Drive combina i migliori elementi di un gioco di guida a mondo aperto con quello delle corse competitive e un sistema di personalizzazione dei veicoli. Realizzato per essere giocato da soli o in compagnia, il gioco offre una solida modalità cooperativa e un entusiasmante multiplayer competitivo cross-play, che consente ai giocatori di riunirsi su tutte le piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam ed Epic Games Store. L’Online, la modalità cooperativa e il gioco wireless locale con gli amici sono disponibili anche su Nintendo Switch. Ulteriori informazioni su modalità di gioco, personalizzazione e altro ancora sono disponibili QUI.

LEGO 2K Drive sarà lanciato con una vasta gamma di contenuti da giocare (e rigiocare!) che continueranno a crescere dopo il lancio con quattro Stagioni di Drive Pass** uniche. Ulteriori dettagli sulle Stagioni del Drive Pass sono disponibili QUI.

"Siamo giunti al primo passo della partnership multi titolo tra 2K e il Gruppo LEGO e non potremmo essere più entusiasti", ha dichiarato Tina Walsh, responsabile marketing di LEGO GAME. "Con LEGO 2K Drive, Visual Concepts e 2K, hanno preso ispirazione dall'esperienza dei giochi LEGO che i fan conoscono e amano, e l'hanno evoluta in maniera nuova ed entusiasmante, offrendo un gioco in cui sia il pubblico affezionato a LEGO che un pubblico nuovo vorranno immergersi".

"Per il team di Visual Concepts, profondamente appassionato di giochi di guida, LEGO 2K Drive è un progetto da sogno che prende vita, ", ha dichiarato Greg Thomas, presidente di Visual Concepts. "Indipendentemente dallo stile di gioco, Mattonia contiene tantissime novità da scoprire e non vediamo l'ora che i giocatori sperimentino la nostra interpretazione di un mondo reso possibile solo grazie alla magia di LEGO".

Sono disponibili tre edizioni di LEGO 2K Drive:

• La Standard Edition è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation4, Xbox One and PC, PlayStation5, Xbox Series X|S.

• La Awesome Edition include un nuovo veicolo, una decorazione flair e una mini-figure LEGO in formato fisico tutta da montare. I giocatori riceveranno anche il "Drive Pass Anno 1", un pacchetto che include le versioni Premium delle stagioni 1-4 del Drive Pass, il veicolo Awesome Pizza e 550 monete.

• La Awesome Rivals Edition è disponibile solo in formato digitale e include diversi nuovi veicoli, una decorazione flair e mini-figure LEGO. I giocatori riceveranno anche il "Drive Pass Anno 1", un pacchetto che include le versioni Premium delle stagioni 1-4 del Drive Pass, il veicolo Awesome Pizza e 550 monete.

La classificazione PEGI per LEGO 2K Drive è 7+. Per accedere alle funzioni online è necessario un Account. Visitare www.take2games.com/legal e www.take2games.com/privacy per ulteriori dettagli.





