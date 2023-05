Quanto si risparmia con la sigaretta elettronica? Il confronto economico tra fumo e vapore

Passare al vapore elettronico è anche una questione di convenienza

Smettere di fumare è un’azione molto importante da compiere per la propria salute e quella di chi ci sta intorno e la questione economica non può che essere un incentivo extra per farlo. La sigaretta elettronica è uno strumento che può risultare utile laddove non si riesca a smettere con la sola forza di volontà o i metodi tradizionali, ma quanto si spende per comprarne una? E più in generale, quanto costa svapare? Andiamo a vedere qual è il prezzo medio dei diversi modelli di e-cig , dei ricambi e dei liquidi in confronto a quanto si spende per fumare a pieno ritmo.

I costi per i fumatori

I costi che sostiene un consumatore di sigarette tradizionali sono abbastanza facili da calcolare, fermo restando che tutto dipende da quante sigarette si fumano al giorno. Ipotizzando che ogni giorno si fumino una decina di sigarette, e in base al fatto che il prezzo medio di un pacchetto da 20 sia ad oggi 5,5 euro , in totale si spendono circa 82,5 euro al mese. Il conto sale a circa 1000 euro all’anno, mentre arriviamo a quasi 2000 euro per chi fuma un pacchetto al giorno. Un mucchio di soldi che non solo va letteralmente in cenere, ma non tiene conto delle spese (personali e statali) sostenute per tamponare i danni alla salute provocati dal fumo, notoriamente tossico e cancerogeno per il nostro organismo.

I costi per gli svapatori

Per chi decide di iniziare a svapare i costi da sostenere riguardano principalmente la sigaretta elettronica, i liquidi e le resistenze/pod di ricambio. Esistono tanti modelli ma quello più adatto ad un principiante è la pod mod, un vaporizzatore economico, leggero e compatto e, soprattutto, molto facile da usare. Il costo delle pod mod varia dai 12 ai 20 euro per i modelli automatizzati e può essere leggermente più alto per modelli con più regolazioni manuali. I ricambi (resistenze e cartucce) vengono venduti in pacchetti contenenti più pezzi e tendenzialmente comportano una spesa di massimo 10 euro al mese.

Per quel che riguarda i liquidi da svapo, invece, il loro prezzo varia in base alla casa produttrice e alla tipologia. In linea di massima, comunque, un liquido pronto in una boccetta da 10ml ha un costo compreso fra i 5 e gli 8 euro (6,5 euro di media); si sale a circa 20 euro per gli aromi scomposti, mentre nel caso degli aromi concentrati per sigaretta elettronica la spesa da mettere in preventivo va da un minimo di 5 euro a un massimo di 12. Gli aromi costituiscono la proposta più conveniente dal punto di vista economico, ma necessitano di una diluizione con base neutra e nicotina prima dell’uso.

Di conseguenza, per cominciare a svapare si spendono circa 40/50 euro. Nel corso del tempo, poi, si devono mettere in conto sia i pezzi di ricambio e quello dei liquidi, variabili in base ai propri consumi. Ipotizzando un consumo di 10ml di liquido pronto ogni 3 giorni, 10 euro al mese di ricambi più il costo iniziale della sigaretta elettronica, per svapare si spendono in un anno circa 900 euro, ma se si passa dai liquidi pronti agli aromi la spesa può scendere anche a meno di 700 euro l’anno.

