ZELDA TEARS OF THE KINGDOM: NUOVA BORSA DA VIAGGIO

LA NUOVA BORSA DA VIAGGIO PER NINTENDO SWITCH DI NACON

Una nuova custodia da viaggio con un design che riprende uno dei giochi più attesi dell'anno è l'accessorio ideale per i giocatori in movimento!









NACON, uno dei principali attori nell'editoria di videogiochi e designer di accessori di gioco premium, è lieta di annunciare il rilascio di una nuova custodia da viaggio per Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch OLED Model con un design con il nuovo gioco Zelda Tears of the Kingdom.





Le custodie da viaggio rigide di NACON sono già amatissime tra i giocatori grazie al loro comfort e alla loro durata. Accessorio essenziale per proteggere le console durante gli spostamenti, il tema dell'ultima custodia è uno dei titoli più attesi dell'anno: Zelda Tears of the Kingdom. Oltre a un nuovissimo design, l'ultima custodia da viaggio include tutte le caratteristiche che hanno decretato il successo della gamma.



La custodia ha spazio per cinque carte da gioco e due schede microSD, e vanta anche un supporto inclinabile e una protezione rinforzata. La custodia da viaggio è completamente compatibile con il modello OLED di Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch, quindi è l'ideale per il modello preferito di tutti.

La custodia da viaggio Zelda Tears of the Kingdom per Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch OLED Model è disponibile al prezzo di vendita consigliato di € 19,90 dal 13 maggio 2023 nei negozi e su nacongaming.com



