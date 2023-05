Super Mega Baseball 4 nuovo video

Super Mega Baseball 4 presenta le Leggende del Baseball con un nuovo video di approfondimento





EA SPORTS ha pubblicato un approfondimento su Super Mega Baseball 4, che mostra le Leggende del Baseball mentre si preparano a scendere in campo per il prossimo capitolo del franchise Super Mega Baseball, creato da Metalhead Software, che verrà lanciato il 2 giugno su PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam con gioco cross-gen e cross-platform.



Il prossimo Super Mega Baseball conterrà oltre 200 tra le più importanti leggende del baseball, tra cui la star di copertina David Ortiz, Hank Aaron, Babe Ruth, Vladimir Guerrero, Billy Wagner, Bartolo Colon, Jose Bautista, Mike Mussina e molti altri! "Super Mega Baseball 4 Deep Dive: Baseball Legends" include tutto quello che c'è da sapere sull'introduzione di giocatori reali in game, su dove trovare le Leggende e sulla nuovissima Legends League.



Per ulteriori informazioni è possibile guardare il video qui

Altre News per: supermegabaseballnuovovideo